Famosos critican a la Comarca Lagunera

Como es sabido, Alfredo Adame no tiene pelos en la lengua y esta vez despotricó, muy a su estilo, en contra de nuestras tierras.

El actor y conductor se le fue a la yugular, no a Torreón, Gómez o Lerdo, sino a Bermejillo, Durango, que también forma parte de La Launa. Resulta, que en estos días se ha hecho viral un video en el que Adame se burla de Bermejillo.

“Bermejillo, no mam..., pin.. está bien cule... váyanse en Uber porque ahí si les ching... las llantas del carro y les dan cristalazo y les roban el estéreo”, dijo en el video.

Adrián Marcelo se ha mofado en algunas ocasiones de la Comarca Lagunera. En una, Adrián opinó acerca de Alejandro Fernández, luego de que trascendiera que habría aparecido en un palenque de León en aparente estado de ebriedad.

“Raza indignada porque el Potrillo canta sustanciado ¡en un Palenque! ¿Hasta cuando les va a caer el veinte que a los famosos les gusta tragar mierda? Dejen a los artistas drogarse en paz. Son para disfrutarse, no pa’ rescatarse”, posteó Adrián.

Su comentario lo contestó una persona de Torreón que le dijo: “Adrián, no todos los artistas son drogadictos como tú. No sirves para nada, a lo que el famoso contestó: “Qué verg... sabes tú de artistas. Vives en Torreón, cagada”.Después dijo que cuando viaja en avión a Torreón y se va, procura bajar la ventanilla de su asiento para ya no ver la ciudad.

“Andamos en un pueblo que se llama Cuencamé”, “Este pueblo nos recibió con unos baches tamaño cráter”, “Es un pueblo muy chiquito”, “Aquí no creo que haya hoteles, se ve muy abandonado”, “Lo bueno que hay señal”, estas expresiones pusieron de malas meses atrás a los habitantes de Cuencamé, ciudad que forma parte de la Comarca Lagunera.

Dichos comentarios fueron dichos en un Facebook live que dio el famoso cantante de regional mexicano, Uziel Payán, los cuales han ocasionado que muchas personas oriundas de ahí, defiendan su hogar a capa y espada.