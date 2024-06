Famoso actor de Televisa confiesa que fue repartidor de pizza y taquero antes de la fama

Omar Chaparro es actualmente una de las estrellas más consolidadas de la televisión mexicana.

Y es que, a lo largo de su carrera artística, el originario de Chihuahua ha participado en diversas producciones que lo han catapultado al estrellato nacional e incluso mundial, entre ellas se destaca su doblaje en la película Kung Fu Panda, donde da voz al glotón panda, 'Po'.

Sin embargo, antes de que Omar Chaparro saltara a la fama, el humorista confesó haber estado laborando en trabajos más alejados del gremio artístico, siendo repartidos de pizzas y hasta taquero.

Durante una charla con Nayo Escobar, el conductor le cuestionó al presentador si él alguna vez estuvo como mesero en una pizzería, asegurado que, durante su paso por Chihuahua, él le sirvió su comida.

"Viví en Chihuahua cinco años, y estoy seguro de que tu alguna vez me serviste Pizza en Pizzas del Rey", comentó Nayo.

Ante esto, Omar aseguró que sí fue mesero, pero no en esa pizzeria.

"Ijole, creo que ahí si te equivocas", comentó el humorista. "¿Quieres apostar a que me estás confundiendo? Yo estaba en Domino’s Pizza. (También) fui taquero en un lugar que se llama la tablita, y otro que se llamaba ricos tacos".

Y es que, de acuerdo con el conductor, él estuvo trabajando en este tipo de lugares durante casi dos años, y fue ahí donde también descubrió su vocación en hacer reír a la gente.

“Fueron como año y medio, dos años, que trabajé como repartidor de pizzas. Mucha gente puede decir ‘Fue taquero, fue repartidor’, pero son trabajos muy dignos, aprendí mucho y la mayoría de mis personajes nacen de ahí", confesó.

"Le debo mi carrera a todos los meseros, bartenders, repartidores, choferes, que trabajé con ellos y se reían de mis estupideces, me aplaudían, me motivaban y dije ‘Alguna vez me quiero dedicar a esto’”, recordó.