Famosas se pronuncian por el 8M

Durante el Día Internacional de la Mujer, varias famosas se pronunciaron en redes sociales respecto a la conmemoración de esta importante fecha, conocida también como el 8M.

Gala Montes lanzó un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

"FUIMOS TODAS. Harta de avisar que llegué viva ¡que ser mujer no nos cueste la vida! Y si falto mañana, quémen todo hermanas".

Por su parte, Tania Rincón compartió varias fotos desde la marcha con carteles con leyendas exigiendo justicia.

"Mujer escucha esta es tu lucha…La lucha es porque podamos salir seguras y sin miedo a caminar a la calle.La lucha es por derribar la brecha salarial .La lucha es por tener la libertad de decidir sobre mi cuerpo.La lucha es porque las mujeres tengan acceso a a posiciones de poder en la política y en los corporativos .La lucha es porque no nos falte ninguna".

La actriz Ferka Quiroz también lanzó un contundente mensaje en sus redes a favor de la Ley Vicaria.

Mientras que la actriz y conductora, Natalia Téllez también se pronunció:

"La doctora me escribió “está perfecta tu chamaca”… Entendí que eras una niña, que tú venías perfecta, pero el mundo al que venías era todo menos perfecto, especialmente para las mujeres. Tanta gente al enterarse de tu sexo me decía “Ay ojalá sea muy bonita” yo solo podía pensar “Ojalá esté muy sana, muy fuerte, muy valiente, ojalá no sea lo que nadie espera y tenga el valor de sostenerlo y sea libre, ojalá esté a salvo, ojalá pueda definirse, ojalá esté … ojalá yo sea lo suficientemente fuerte para mantenerla aquí, sin que la rompan, sin que la hagan dudar, sin que la cambien. Como resuenan las consignas del 8M resuena mi corazón “LA QUIERO VIVA Y LIBRE…NOS QUIERO VIVAS Y LIBRES”, señaló en su cuenta de Instagram.

Mientras que Regina Blandón compartió una "storie" en donde mostró que estaba lista para acudir a la marcha del 8M, así como un cartel con la letra de una canción de Silvana Estrada.

La cantante Silvana Estrada mostró en sus redes fotos desde la marcha.

Otras que lanzaron algún mensaje o guiño para conmemorar este día fueron Mon Laferte, Danna Paola y Yeri Mua.