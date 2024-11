Familiares y amigos exigen justicia por Bayron, menor asesinado en Ejido Allende

Un grupo de aproximadamente 60 personas se reunió la tarde-noche de este lunes en distintos puntos del bulevar Revolución, continuando hasta la Central Camionera de Torreón, para exigir justicia por el asesinato de Bayron Alberto Sonora Hernández, un adolescente de 14 años que perdió la vida tras ser apuñalado durante una riña en el ejido Allende el pasado 10 de noviembre.

La manifestación, inicialmente organizada de manera improvisada por familiares y amigos cercanos del menor, logró convocar a una nutrida cantidad de personas que, con consignas como “Asesinos" "Callaron a la mamá, pero al pueblo no” y “¡Justicia, justicia!”, hicieron escuchar su indignación y su demanda de castigo para los responsables.

Abigail Chío, amiga de la madre de Bayron y participante activa en la movilización, relató que el acto surgió de la impotencia y el enojo ante la “forma tan cruel” en que fue asesinado el menor. Aunque inicialmente se planeaba una reunión para coordinar acciones futuras, la noticia se propagó rápidamente y la comunidad respondió uniéndose a la causa.

“Esto no es justo, los responsables deben pagar como adultos, no es suficiente con tres años en el tutelar. Actuaron como grandes y deberían enfrentar las consecuencias como tales. El video es claro, se ven los rostros de los asesinos, pero también sabemos que había más personas involucradas en esto, no solo los dos vinculados”, expresó otra manifestante.

De acuerdo con los reportes oficiales, Bayron perdió la vida durante una celebración de XV años en una quinta del ejido Allende, cuando una disputa entre asistentes escaló a un enfrentamiento violento. El menor recibió una herida mortal en la espalda y falleció en el lugar. Elementos del Grupo de Reacción Torreón detuvieron a cinco personas en el sitio, pero estas fueron liberadas tras las primeras diligencias.

Días después, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra dos adolescentes, Edwin “N”, de 15 años, e Irving “N”, de 16, quienes fueron vinculados a proceso el pasado fin de semana. Actualmente se encuentran en internamiento preventivo mientras continúan las investigaciones, con un plazo de tres meses para que las partes involucradas presenten pruebas complementarias. Sin embargo, los manifestantes expresaron su descontento ante la posibilidad de que solo estos dos jóvenes enfrenten cargos, señalando que existen otros involucrados cuya responsabilidad no ha sido aclarada.

Se espera que en los próximos días continúen realizándose marchas similares en distintos puntos de Torreón, siempre en un ambiente de respeto y paz, pero con un mensaje claro: “No pararemos hasta que haya justicia”.