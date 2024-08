Familiares de maestros fallecidos exigen pago de seguro institucional

Familiares de maestros fallecidos de la Sección 44 del SNTE en La Laguna tomaron ayer las instalaciones de la Casa de Gobierno de Gómez Palacio para exigir al Estado el pago del Seguro de Vida Institucional que se les adeuda desde hace cuatro años.Los manifestantes señalaron que existen alrededor de 44 casos en la región y que, durante su vida laboral, los docentes aportaron aproximadamente 150 pesos quincenales, descontados vía nómina. El Seguro Institucional consiste en 40 meses de salario íntegro, lo que significa que el Gobierno debe entregar entre 400mil y 600mil pesos a cada familia afectada.Víctor González, uno de los beneficiarios, expresó que el gobierno de Esteban Villegas Villarreal los ha traído con promesas vacías, culpando a la administración estatal anterior, encabezada por José Rosas Aispuro Torres.“Ellos se amparan diciendo que no deben el dinero, que es el gobierno anterior, pero nosotros somos beneficiarios y no nos interesa si lo debe el pasado, finalmente es una aportación que ya se hizo”, dijo González.En mayo de este año, el Estado anunció el Plan de Rescate de los Derechos Laborales de la Sección 44 zona Norte, uno de cuyos objetivos era recuperar el pago de los seguros de vida.Sin embargo, González indicó que no se les ha informado de ninguna fecha de pago. Además, mencionó que las familias han viajado en varias ocasiones a Durango capital para entregar la documentación solicitada por las autoridades estatales, pero aún no han recibido respuesta.“En junio tuvimos contacto con la licenciada Gloria González, encargada del área jurídica en el Estado. Lo último que supimos fue que el Gobierno había liberado 40 millones de pesos, pero no entendemos por qué, si dicen que el dinero está en Finanzas, no lo han dispersado. Ya estamos cansados, ya es muy tedioso, y más porque este seguro, supuestamente en Durango, nos comentaron que caduca en cinco años.Por eso es que ya estamos tomando cartas en el asunto”, añadió González.También afirmó que no se sienten apoyados por la Sección 44 del SNTE y que incluso han sido utilizados para asistir a manifestaciones. En mayo acudieron a una protesta sindical, pero una vez que el gobierno solucionó algunas peticiones del sindicato, fueron relegados.En el acceso principal de la Casa de Gobierno, los manifestantes colocaron una lona que decía: “Exigimos el pago de Seguro Institucional, ¡2020-2024!”. También instalaron un toldo, casas de campaña y pegaron cartulinas con los nombres de las personas fallecidas, la fecha de su fallecimiento y algunas consignas.Al lugar acudió personal de la Subsecretaría de Educación en la región para invitar a las familias a una mesa de diálogo con Ulises Adame, titular de la dependencia. Sin embargo, los afectados se negaron y afirmaron: “No vamos a ceder, aquí nos vamos a quedar hasta que nos paguen, ya no vamos a dialogar con nadie, ya son cuatro años de diálogo, de promesas, queremos que nos traigan los cheques”.La protesta provocó la interrupción de los trámites en la Casa de Gobierno, y elementos de la Policía Estatal se hicieron presentes en el lugar.