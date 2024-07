Familia de Fanny, joven desaparecida, niega que las fotos recibidas sean de ella

En cuestión de horas, decenas de mensajes comenzaron a llegar al teléfono de Silvia Ortiz, fundadora de grupo Vida, para reportar el supuesto parecido de tres jóvenes en condición de calle, con su hija Stephanie Sánchez-Viesca “Fanny” desaparecida desde hace 19 años en Torreón.

Fue en la red social de Facebook, que Ortiz aclaró que no se trata de su hija, pues una de ellas ya se encuentra con su familia y otra, se trata de una migrante con quien ya había sido confundida con su hija el año pasado. De una tercera no ha podido hacer contacto, sin embargo descartó que se trate de Fanny.

“Los que más la conocemos en casa somos nosotros, y es lo que les digo, no es”, compartió Ortiz, sobre la respuesta que les ha dado a las decenas de mensajes recibidos en los últimos dos días, respuesta que dijo, ha molestado a muchos.

Y es que una de las señas particulares de su hija, son tres cicatrices que tiene en su rostro, dos de ellas a causa de la varicela, una ubicada en la barbilla y otra y una en la frente, mientras que en su ceja, se trata de una cicatriz que le dejó una choque con una puerta cuando tenía entre 1 año y media a dos años. Aunado a un lunar que tiene en la nariz.

De acuerdo con la madre de Fanny, las teorías que le dan las personas que se han comunicado, es que quienes la tuvieron en cautiverio, pudieron cambiar su rostro, a lo que Ortiz comentó que de ser así, por qué estaría en condición de calle.

“… no es ni una de las dos…Ninguna tiene el lunar, ni la cicatriz. Ya quiero encontrarla, me duele el alma más, seguimos buscándola. Me duele todo lo que dicen de ella sin saber. Ella está desaparecida. No sabemos dónde está, no hemos tenido ni una clase de contacto con ella; Todo lo que salió en medios que dijo la autoridad se ha ido al piso pues no es cierto.

Nosotros hemos dado una sola versión pero desgraciadamente no hay testigos que avalen lo que nosotros investigamos”, fue lo que compartió Ortiz en sus redes sociales.

Y es que al momento, solo se tiene una línea de investigación, la que Fanny fue víctima de trata de blancas.

También, comentó que esta situación puede ser un juego de los mismos delincuentes para desviar la atención, pues recientemente la familia Sánchez-Viesca Ortiz, tuvo la revisión de su caso en la Ciudad de México ante la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer los avances.

Ortiz agradeció el interés de la ciudadanía en la búsqueda incansable de su hija, que se demuestra con esa insistencia en sus llamadas y mensajes que le han hecho en las últimas horas.