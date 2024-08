'Falta todavía', dice EVV sobre reforma judicial

El gobernador del Estado, Esteban Villegas, comentó que es muy probable que la Reforma Judicial incluya "candados" en las leyes secundarias, por lo que es necesario esperar un análisis completo de la situación. Aseguró que no hay motivo para alarmarse.

"No se estresen, falta mucho todavía. La presidenta ya dijo: 'No la voten el primero de septiembre, vamos a revisarla'. Centrémonos en nuestra realidad. Si ellos quieren que pase, entonces no nos compliquemos tanto la vida. Podemos estar a favor o en contra, pero si la gente les dio la oportunidad y el voto para hacer las reformas, hay que ver cómo vienen las secundarias", indicó el gobernador.

Al preguntarle si considera que hay algún peligro con esta reforma al Poder Judicial, expresó su confianza en que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, es una mujer prudente. "No creo que haya un problema porque estoy convencido de que la Doctora, al asumir la presidencia, será muy técnica y cautelosa. En las leyes secundarias podría ocurrir eso. Actualmente, hay 19 magistrados. El Congreso propondrá 19, el Poder Judicial otros 19 y el Poder Ejecutivo 19 más, y luego se votan. Vamos a ver cómo queda", explicó.

Sobre los perfiles de los magistrados, mencionó que seguramente vendrán especificados en las leyes secundarias, asegurando que "habrá candados; no se podrá registrar a cualquiera".