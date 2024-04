'Falta mucho para que Coahuila se compare con EUA'

Para el Consejo Coordinador Empresarial, falta mucho en función de infraestructura para que Coahuila pueda compararse con los estados del sur de Estados Unidos, como lo establece el Mapa de Prosperidad Compartida del Observatorio Económico "México, ¿Cómo Vamos?".

"Todavía nos falta mucho para llegar a niveles del otro lado de la frontera, creo que sí se está haciendo un esfuerzo en el tema de seguridad, eso le da seguridad a la gente, pero sí hay áreas de oportunidad importantes en el tema de cómo le hacemos para que nuestros egresados ganen más, que tengan un campo laboral suficiente, que las empresas lleguen a las ciudades", comentó Jorge Reyes Casas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la región Laguna.

Ayer se publicó el estudio que establece que Coahuila presenta un Índice de Progreso Social de 73.5, que le ubica en el mismo rango de entidades del sur y el este de Estados Unidos, tales como Luisiana, West Virginia, Nuevo México, Texas, Arkansas y Mississippi. El Mapa de Prosperidad Compartida, que es una representación del bienestar interconectado de los estados en Estados Unidos y México, basándose en los datos del Índice de Progreso Social (IPS), ofrece una perspectiva subnacional sobre la calidad de vida más allá de indicadores económicos.

Reyes dijo que, mientras Saltillo es un polo importante de crecimiento, La Laguna no termina de "explotar" en cuanto a las inversiones que se pueden atraer, pese a la conectividad, el bono poblacional, las universidades y el agua.

"A mí no me gustaría echar las campanas al vuelo, me gustaría ser más conservador en el tema de pensar que tenemos todavía mucho que mejorar, los que han ido a Texas, sí se ve la diferencia del nivel de infraestructura que tienen allá y el que tenemos acá", expuso.

Consideró que, en cuanto a la calidad de vida, la seguridad es fundamental para la tranquilidad de la población.

Por su parte, Marco Cantú Vega, director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (Icatec), consideró que la competitividad en el estado ha mejorado considerablemente y destacó los índices de formalidad laboral.

"Los índices de progreso social dan una cuenta muy clara de cómo estamos como entidad, por encima de Texas en algunos parámetros, esto habla de la fortaleza que hoy se tiene, hay un reto importante, sí claro, el nearshoring que se va a enfrentar en los próximos meses y años nos obliga a mejorar la calidad de obra, que es de una calidad extraordinaria, ahí vamos a poner nuestros esfuerzos", expresó.