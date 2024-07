Falta de servicio de elevadores causa suspensión de cirugías en Issste Torreón

Derechohabientes del Hospital General “Dr. Francisco Galindo Chávez” del Issste de Torreón protestaron ayer porque desde el fin de semana la clínica se quedó sin servicio de elevadores, lo que representó un riesgo para aquellos pacientes con dificultades para desplazarse y que se ven imposibilitados para subir y bajar las escaleras.

Por la falta de ascensores, también se determinó la suspensión de cirugías además de que se solicitó el apoyo a la Clínica Hospital del Issste de Gómez Palacio para el servicio de lavandería o ropería y la misma gestión se haría en caso de que se requiera algún procedimiento quirúrgico de urgencia.

La problemática también afectó al personal de departamentos como el Archivo Clínico, cocina y los camilleros; al mediodía de ayer se pudo observar a trabajadores que trasladaron varias cajas con expedientes clínicos y demás documentación de salud por las escaleras. Lo mismo sucede con el traslado de la ropa hospitalaria contaminada y los alimentos de los pacientes que se encuentran hospitalizados.

Después del mediodía de ayer, El Siglo de Torreón entrevistó a familiares de una persona enferma de 64 años de edad que estaba internada a causa de un infarto desde el 25 de junio y que tenía una semana esperando un traslado a Saltillo para realizarle un cateterismo. Como no hay elevadores, el personal de salud tuvo que bajarlo en una silla de ruedas y después lo pasaron a una camilla para subirlo a la ambulancia. “Le dio un infarto, se supone que no debe estar sentado y lo bajaron en una silla de ruedas, a cuestas, estaba hospitalizado en el primer piso, aquí no funciona ni el aire, mire, aquí traemos nuestro ventilador. Allá en Saltillo le van a hacer cateterismo y lo van a dejar en observación”, dijo su hija, quien prefirió no revelar su identidad.

Otra mujer que llevó a consulta de Geriatría a su padre tuvo que reagendar la cita médica. El señor es diabético e hipertenso, se desplaza en una silla de ruedas porque le amputaron una de sus piernas y recién le colocaron un marcapasos. Forzosamente requiere el elevador para recibir atención médica.

La institución de salud tiene dos elevadores y desde hace más de dos meses dejó de operar el ascensor que diariamente utilizaba la derechohabiencia por lo que se estuvo operando con el de montacargas que finalmente, también sufrió una falla.