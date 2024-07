'Falta apoyo de gobierno para contar con infraestructura' presidente de la cooperativa de meloneros en San Pedro

“Aquí lo que necesitamos para arreglar el problema del bajo precio del melón y la sandía que tenemos cada año, es buscar directamente a los compradores, pero lo que no nos ayuda es que no tenemos un empaque o un lugar acondicionado para almacenar, en espera de conseguir un mejor precio, por que nos topamos con que las cadenas comerciales pagan al mes de recibir la fruta”, dijo Mario Alberto Córdova Hernández, presidente de la cooperativa de meloneros en el municipio de San Pedro.

Manifestó que otra situación es que, los productores no pueden esperar tanto tiempo en recibir al dinero por la compra por que tienen que pagar a los peones que contratan para piscar las huertas, gasolina y demás gastos que deben cubrir cuando empiezan a levantar sus cosechas, por lo que consideró que, además de contar con la infraestructura adecuada necesitan tener fuentes de financiamiento del Gobierno estatal o federal para tener un “colchón” mientras empiezan a recibir la paga.

“Sin capital es muy difícil crear vínculos de comercialización con las cadenas comerciales o con los corredores (intermediarios) de melón, pero directamente desde México y ellos nos cobrarían una comisión por mandarles el melón, pero no tenemos la infraestructura, por eso la gente se desespera si no vende rápido su melón, por que no aguanta mucho tiempo y se les echa a perder y aceptan el precio que ellos les ponen, por que los coyotes que están aquí juegan con la desesperación de ellos”.

Córdova Hernández mencionó que, la propuesta es que dependencias de todos los niveles de gobierno se unieran para crear un centro de almacenamiento y el “colchón” de inversión que sería recuperable, ya que sería una especie de préstamo, ya que de esa forma se tendría la posibilidad de pagar el melón en alrededor de 5 pesos y con ello se resolvería los problemas de comercialización que cada año tienen.