Falso reporte de falla en elevadores de la Clínica 71 moviliza cuerpos de emergencia

El reporte de personas atrapadas en los elevadores de la Torre de Especialidades del IMSS, movilizó a los cuerpos de emergencia de Torreón, sin embargo, al llegar para realizar el rescate encontraron que se trató de una falsa alarma.

La llamada de emergencia se registró a las 11:00 horas de la mañana del lunes, donde se indicó que los elevadores de la Clínica 71 del IMSS se habían atorado y que dentro estaban personas atrapadas.

Rápidamente, hasta el edificio arribaron los elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de la unidad de Protección Civil, quienes se entrevistaron con el personal de seguridad del lugar, los cuales les explicaron que no había falla alguna, por lo que luego de la inspección se retiraron del lugar.

Al respecto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila emitió un comunicado en el que se lee que la administración del hospital no tuvo reporte de las áreas de Conservación, Atención y Orientación al Derechohabiente, Trabajo Social ni guardias federales sobre la presunta descompostura de uno de los elevadores de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón y qué personal de la UMAE No. 71 se entrevistó con los elementos municipales de rescate, a quienes se les explicó que no existía reporte de contingencia alguna, retirándose minutos después, señalando también que los elementos de la Unidad de Protección Civil y la Jefatura de Conservación del Hospital hicieron un recorrido y constataron que los elevadores funcionan correctamente.