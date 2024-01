Falso que Lerdo tenga capacidad para dotar de agua al proyecto de Agua Saludable Para La Laguna

El director del Sapal, Ignacio Ramírez, aseguró que técnicamente es imposible que Lerdo dote de agua al proyecto de Agua Saludable Para La Laguna en su primera etapa, como circuló a nivel de rumor en Torreón.

"Es totalmente falso. Los pozos de Lerdo, están en San Fernando y la planta potabilizadora está a 32 km de donde está nuestra fuente de abastecimiento. Es imposible Y esa palabra es la que hay que aplicar. Es imposible que nosotros entreguemos agua al proyecto de agua saludable. El agua la van a sacar de la presa derivadora Francisco Zarco y llega a una represa, hay un cárcamo, de ahí se envía la planta tratadora a presión que está en San Jacinto y de ahí se viene a gravedad ya potabilizada", explicó.

Dijo que el agua debe estar llegando a la potabilizadora y que hay pruebas certificados que se van a entregar el día de hoy donde ya la calidad de agua está en la norma para poder ser de uso doméstico y consumo humano.

"El único detalle que tenemos nosotros como municipio es que la presión que nos están ofreciendo no es la que necesitamos por eso no puede entrar agua saludable al sistema de Lerdo. Es totalmente falso, es imposible que yo le dé agua porque no puedo regresar el agua 32 km a contrapendiente. Por esa sencilla razón. La presión viene a gravedad de la planta que está en San Jacinto y estamos hablando de una altura, a lo mejor de 60 metros de diferencia de donde tengo mis pozos hacia allá. Tendría que meter bombas de mucha pero mucha capacidad para poder mandárselas", insistió.

Aseguró que en esta primera etapa van a entregar mil 200 litros de agua por segundo. "Se supone que del jueves para acá nos iban a entregar 600 repartidos: 400 para Lerdo y 200 para SIMAS de Torreón a través del tanque Nazas. De los 14 pozos tenemos nada más tres pozos que dan 100 litros de agua por segundo los que más dan y los otros están entre 65 y 70 litros de agua por segundo. Ahorita por el tiempo se nos han estado abatiendo en un 35%, por lo cual estamos haciendo también ajustes para poder profundizar un poco más las columnas y poder sacar un poco más de agua", dijo.

El director aseguró que el agua viene de las presas. "Tan seguro es que el agua está cayendo ahí en el Cárcamo por medio de La Represa que está a un costado", acotó.

(DIANA GONZÁLEZ)