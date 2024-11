Fallece Myra Milaszenko, la madre de Erik Rubín

El cantante Erik Rubín atraviesa por uno de los momentos más dolorosos de su vida; y es que esta tarde y a través de las redes sociales, confirmó el fallecimiento de su madre, Myra Milanszenko.

La noticia fue dada a conocer en la cuenta oficial de Instagram del exTimbiriche, donde no sólo compartió algunas fotografías de los momentos más especiales que pasaron juntos; también le dedicó un sentido mensaje de despedida:

"No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño. Cuando despierto en la quietud de la mañana. Eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto."