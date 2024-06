Fallece mujer embarazada por intoxicación en incendio en San Pedro

Una mujer embarazada perdió la vida la madrugada de este sábado, luego de reportarse un incendio en el ejido el Retiro, perteneciente al municipio de San Pedro, Coahuila.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas de la mañana, cuando se reportó un incendio en una casa habitación en la mencionada comunidad rural. Al recibir el reporte, unidades de Bomberos Municipales así como de Protección Civil y otras unidades de seguridad se dirigieron al lugar.

Al llegar, los bomberos se encontraron con la vivienda envuelta en llamas y comenzaron las maniobras para sofocar el fuego. En el exterior de la vivienda, se encontraron con Olivia Martínez, de 67 años, quien comentó que su sobrina Valeria Rodríguez Martínez, de 39 años se encontraba en el interior de la vivienda en el momento del incendio.

Tras sofocar el fuego y controlar la situación, los elementos de bomberos sacaron a Valeria de la vivienda, la cual fue trasladada por un vehículo particular al Hospital General, donde a su llegada ya no presentaba signos vitales. A pesar de los esfuerzos del personal médico, quienes realizaron reanimación avanzada durante aproximadamente 38 minutos, no lograron revivirla, por lo que las autoridades informaron que la causa aparente de su muerte fue asfixia por monóxido de carbono.

Valeria se encontraba embarazada y lamentablemente, también el menor en gestación perdió la vida.

Por último, personal de la Agencia de Investigación Criminal del Estado se hizo cargo del cuerpo, trasladándolo al Servicio Médico Forense (Semefo) de Matamoros, Coahuila, para la necropsia de ley y la realización de las averiguaciones correspondientes.