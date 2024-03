Fallece Hilda Elisa Riojas, madre adoptiva del alcalde Luis Donaldo Colosio

Este jueves, el gobierno de Monterrey lamentó el fallecimiento de la Sra. Hilda Elisa Riojas Reyes, tía y madre adoptiva del alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas.

El emecista y sus hermana fueron adoptados por su tía Hilda Elisa, luego de que su padre el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta fuera asesinado en 1994 y su madre, Diana Laura Riojas, perdiera la vida ese mismo año de un cáncer.

En un emotivo video, Colosio Riojas le dedicó un mensaje:

“Siempre me enseñó ese ejemplo de tomar las cosas de frente, entrarle al quite, no rajarse, de ser perseverante, ir echado pa’ delante sin miramientos, hacer lo que sea necesario por tu familia, por tus seres queridos en aquellos momentos donde se necesita de ti”.