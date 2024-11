Fallece Ernestina Sodi, madre de Camila y hermana de Thalía

Ernestina Sodi, periodista, hermana de Thalía y Laura Zapata, y madre de la actriz Camila Sodi falleció a los 64 años de edad.

Sodi murió debido a las complicaciones de la ruptura de la arteria aorta que sufrió y ocasionaron los dos infartos que la mantuvieron 21 días en el hospital.

La noticia la confirmó su hija Camila Sodi a través de redes sociales, donde informó que la abuela de sus hijos falleció ayer 8 de noviembre del 2024.

Hace unos días Camila expresó su gratitud por el apoyo que ha recibido ante esta difícil situación, a través de un emotivo mensaje que compartió en redes.

“Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, cómo me cuidan, cómo me procuran, cómo me contienen”.

Ernestina, hermana de la famosa cantante Thalía y madre de Camila, se vio en un grave problema de salud tras haber sufrido dos infartos.

Se sabe que Thalía viajó en días recientes a la Ciudad de México para reunirse con su familia.