FALLECE ERIKSSON, EXTÉCNICO TRICOLOR

Sven-Goran Eriksson, el entrenador sueco que estuvo al frente durante un año como seleccionador de México tras una exitosa carrera como estratega de clubes en Italia, Portugal y Suecia, ha fallecido. Tenía 76 años.

Eriksson falleció en su residencia rodeado por familiares, informó su agente Bo Gustavsson a la prensa.

Su deceso ocurrió ocho meses después de haber revelado que había sido diagnosticado con un cáncer del páncreas y tenía a lo máximo un año de vida.

La noticia propició que Eriksson recibiera una serie de homenajes por parte de los jugadores y clubes que previamente dirigió, la producción de un documental biográfico y una visita a Liverpool, su club favorito, que le invitó a ser técnico por un día durante un partido benéfico.

TRAYECTORIA

Conocido como "Svennis" en su natal Suecia, Eriksson completó una modesta carrera de nueve años, colgando los botines a los 27. Se embarcó en una trayectoria de trotamundos de los banquillos, la cual alcanzó su punto cumbre cuando fue nombrado como técnico de Inglaterra en 2001.

En pocos meses, llevó a un devaluado equipo a una sensacional victoria 5-1 ante Alemania en Múnich por las eliminatorias del Mundial.

Eriksson condujo a una llamada "generación dorada" de jugadores, entre ellos David Beckham, Steven Gerrard y Wayne Rooney, en los mundiales de 2002 y 2006, alcanzando los cuartos de final en ambos torneos, sucumbiendo ante Brasil y Portugal, respectivamente.

En el otro gran torneo disputado bajo las órdenes de Eriksson - la Euro de 2004 - Inglaterra quedó fuera en cuartos, también ante Portugal y en la tanda de penales, como ocurriría dos años más tarde en el Mundial de Alemania 2006.

La etapa de Eriksson en la selección inglesa también se recuerda por cuestiones ajenas a las cancha. Mantuvo dos romances - uno con Ulrika Jonsson, personalidad de la televisión sueca, y otro con una secretaria de la federación inglesa, Faria Alam - que fueron comidilla para los tabloides en Inglaterra.

Su paso en Inglaterra coincidió con el surgimiento de las WAGS (esposas y novias), con las parejas de los jugadores - como Victoria Beckham - acaparando la atención luego que Eriksson permitió que acompañase al equipo en el Mundial de Alemania.

Dirigió a la selección de México entre 2008 y 2009. Fue despedido en medio de una mala campaña en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2010. También estuvo al frente de las selecciones de Costa de Marfil y Filipinas.

Pero sus grandes conquistas fueron a nivel de clubes, llevándose títulos de liga con Lazio en Italia, Benfica en Portugal e IFK Gothenburg en Suecia.

PASO POR MÉXICO

Su llegada a la Selección Nacional se debió a los esfuerzos de Jorge Vergara (Q.E.P.D.), entonces dueño de las Chivas de Guadalajara.

Después de que Hugo Sánchez fuera despedido del cargo de técnico de la Selección, debido a no clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing, en la FMF activaron un plan de emergencia siendo el empresario tapatío quien tomó la batuta por encima del presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Justino Compeán.

Vergara conocía a Eriksson y convenció a los directivos de darle el puesto como técnico nacional, con el argumento de que "cambiaría la mentalidad del jugador mexicano". Sven-Göran, quien tenía gran renombre en Europa después de haber dirigido a equipos como la Lazio y la Selección de Inglaterra, llegó a México en el 2008, debutando con un triunfo sobre Honduras en plena eliminatoria para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Mas ese triunfo fue de las pocas satisfacciones que tuvo en el país. En marzo del 2009, después de caer precisamente con Honduras en San Pedro Sula, fue destituido mientras volaba rumbo a la Ciudad de México.

Al final, Eriksson no funcionó, solo estuvo diez meses como entrenador nacional.

Dirigió trece juegos a la Selección de los que ganó seis, empató uno y perdió otros seis.

'NO SE LAMENTEN'

En enero de este año, quien fuera el estratega de la selección de Inglaterra entre 2001 y 2006, adelantó en un programa de radio en Suecia que "en el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos". Finalmente su pronóstico fue fallido y su muerte llegó antes, en casa, rodeado por sus familiares.

Eriksson, consciente de lo que le deparaba, accedió a grabar un documental con la plataforma Amazon Prime Video, donde dejó un emotivo mensaje de despedida.

"Tuve una buena vida, sí. Creo que todos tenemos miedo por el día en el que te mueres, pero la vida se trata también de la muerte. Tienes que aprender a aceptar eso por lo que es. Ojalá al final la gente diga: 'sí, fue un buen hombre', pero no todos dirán eso. Espero que me recuerden como un hombre positivo, tratando de hacer todo lo que pudo. No se lamenten, sonrían. Gracias por todo a los entrenadores, jugadores, público, fue fantástico. Cuídense y cuiden su vida, vivan. Adiós".