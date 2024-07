Falla elevador de la UMAA No. 53 del IMSS de Gómez Palacio

Se reportó una falla que afectó la operación del elevador de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada sobre la calzada Jesús Agustín Castro y el bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio.

Aunque la institución médica señaló mediante un comunicado oficial que ningún servicio de la unidad se ha suspendido a causa de la falla del ascensor, personas derechohabientes, especialmente de la tercera edad y con alguna discapacidad han tenido muchas dificultades para llegar a sus citas médicas o para realizar algún trámite. En videos que circulan en redes sociales y que fueron difundidos por los propios usuarios, se aprecia a un grupo de personas tratando de auxiliar a mujeres en sillas de ruedas para subir por las escaleras. Los videos están acompañados de mensajes como “No hay elevadores y tampoco trabajadores que apoyen a pacientes para llegar a su cita IMSS 53”.

La Representación del Seguro Social en Durango informó que el elevador de la clínica presentó una falla, la cual de manera inmediata fue reportada al área de Conservación. Agregaron que tras la valoración técnica, se determinó que se requiere el cambio de una pieza, que ya se solicitó y está en proceso de recepción.

Además, afirmaron que “ningún servicio de la unidad se ha suspendido a causa de la falla del elevador” y que permanentemente, personal de la UMAA informa a pacientes y familiares sobre la situación y la forma en que serán movilizados a los diversos servicios, en tanto se reactiva la operación del ascensor.

En junio de este año, se dio a conocer que el IMSS cuenta con mil 50 elevadores en distintas unidades del país, de los cuales 85 están sin operar, en algunos casos debido a robo de componentes o vandalismo. Sobre ello, el director general de la Institución, Zoé Robledo Aburto dijo que están trabajando en una ruta coordinada para resolver más rápido cualquier eventualidad en las unidades.

Se dio a conocer que durante el periodo de 2016 a 2023, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de transportación vertical en Unidades Médicas y no Médicas del Instituto se llevó a cabo a través de los recursos del Programa Anual de Operación (PAO). El monto total asignado fue de 105.1 millones de pesos, lo que representa un incremento del 23 por ciento en comparación con el presupuesto del año 2022.

Robledo Aburto se reunió en dicho mes con empresas con la Asociación Mexicana de Elevadores y Escaleras Eléctricas, así como con representantes de empresas de elevadores que brindan servicios al Instituto, a fin de conocer cómo es la intervención a estos aparatos y realizar un diagnóstico de los mismos.

Cabe hacer mención que en La Laguna de Coahuila y Durango, en los últimos años se han reportado fallas en elevadores de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 18 y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 de Torreón así como en la UMF No. 43, el HGZ No. 51 y de la UMF/UMAA No. 53 de Gómez Palacio, entre otros.