Facundo es el nuevo integrante de 'Miembros al aire'

El programa "Miembros al Aire", que sus conductores definen como "irreverente" y "de amigos para amigos", se prepara para una nueva etapa, la cual iniciará con la llegada de un carismático, pero muy controversial conductor, nada más y nada menos que Facundo.

El también comediante llega a la emisión para llenar el vacío que deja la salida de Leonardo de Lozanne. Este cambio promete revitalizar el formato del programa, que durante más de una década ha mantenido una buena conexión con la audiencia.

Conformado por Raúl Araiza Herrera, Paul Stanley, José Eduardo Derbez y Jean Duverger, "Miembros al Aire" encontraron su nicho al abordar temas que interesan a las mujeres desde la perspectiva masculina.

Facundo, conocido por su irreverencia y humor sin filtros, expresó su entusiasmo por unirse al equipo y "levantar el rating", aseguró entre bromas.

"Como son muy cuates, los vi dos o tres programas y dije: 'Necesitan un levantón'. Vine a ponerle fin a su mala racha y a darles rating y subirles el nivel a su programa", dijo en un reciente encuentro con los medios.

A lo largo de sus 14 años al aire, "Miembros al Aire" ha tenido que adaptarse a cambios culturales, tecnológicos y sobre todo de su elenco, y es que, por el set han pasado personalidades como: Jorge Van Rankin, Yordi Rosado, Mauricio Mancera, Mauricio Castillo y Leonardo García, entre otros.

¿Por qué salió Leonardo de Lozanne de Miembros Al Aire?

La salida del cantante Leonardo de Lozanne fue sorpresiva tanto para el público como para la producción, pero sucedió en uno de los momentos más importantes para el artista.

Recientemente se anunció el regreso de Los Concorde, banda que formó con otros colegas de distintos proyectos, y aunada con el regreso a los escenarios de "Jesucristo Súper Estrella", complicaba la agenda de Lozanne

"Me avisó con un mes y medio de anticipación, (me) dijo: 'ya se me viene la gira de Los Concorde, ya se me vienen las cosas de teatro. Ya tengo una edad en la que tengo que conservar muy bien mi tiempo libre para mi familia. Entonces creo que, por lo pronto, puedo hacer el programa hasta finales de julio, principios de julio, pero no le quiero faltar al respeto al programa y empezar a faltar", contó el productor, Eduardo Suárez.

Fue así que se dieron a la tarea de buscar un reemplazo y la elección recayó en Facundo, comediante y conductor con una trayectoria notable en televisión.

"Lo único que hicimos fue darnos a la tarea de encontrar a esa persona para ocupar su lugar. Facundo es alguien con el que he trabajado desde hace mucho tiempo. Alguna vez le dije, cuando iba a salir Yordi,: 'Oye, ¿no te interesa?'. Me respondió: 'No, porque tengo el radio y no sé qué'. Dije: 'Bueno, pues no pierdo nada volviéndole a preguntar'. Y me dijo: 'Creo que es el momento para que yo pueda entrar y hoy empezamos esta nueva etapa", explico.