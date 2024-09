F1: Verstappen advirtió problemas con RB20 pero fue ignorado por Red Bull

No es secreto que la escudería austriaca Red Bull se encuentra sumida en una crisis. Y esto es algo que, desde inicios de la temporada, advirtió el tricampeón del mundo, Max Verstappen; así lo aseguró el expiloto y padre de "Mad Max", Jos Verstappen.

De acuerdo a Jos, la escudería hizo caso omiso a las advertencias que lanzó su hijo.

"Todo parecía ir en la dirección correcta, pero incluso entonces, Max decía que el equilibrio del coche no estaba donde tenía que estar. [...] Pero el equipo no le creyó o no se dio cuenta de que era verdad. Ahora ya es demasiado tarde", platicó para los micrófonos del podcast De Coen en Sander.

El "problema" de Red Bull es el monoplaza RB20 que, contrario a su predecesor, no ha brindado equilibrio a los dos pilotos de la escudería. Esto quedó en evidencia durante el reciente Gran Premio de Italia, donde Max Verstappen y Sergio "Checo" Pérez quedaron fuera del podio; aunque la mala racha del mexicano empezó desde la carrera que se corrió en Emilia-Romaña.

"El período que se avecina tampoco parece favorable. Es una carrera tras otra y no creo que hayan encontrado una solución todavía", sentenció Verstappen padre.

Y es que, si bien Max se encuentra en el primer lugar de los standings, "Checo" descendió hasta el séptimo lugar, alejándose de la posibilidad de proteger su subcampeonato.

De momento, Red Bull sigue buscando soluciones para reparar los daños que ha causado el RB20.

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?

Domingo, 15 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán

5:00 A.M, (hora del centro de México).

Transmisión por FOX Sports y F1 TV.