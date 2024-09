F1: Romain Grosjean, el conductor que sobrevivió a un fatal accidente | Historia

La Carta Nacional de Identidad de Romain Grosjean indica que nació el 17 de abril de 1986, pero su "nueva vida" comenzó el 29 de noviembre de 2020, tras un aterrador accidente en Sakhir.

Durante 28 segundos, estuvo atrapado en llamas tras el impacto que partió su Haas, convirtiéndose en un testimonio de resiliencia en lo que fue su último Gran Premio de Fórmula 1. A pesar de haber alcanzado 10 podios y consolidarse como piloto titular, no logró ninguna victoria.

Su mejor desempeño fue un segundo puesto en Canadá en 2012 y en Estados Unidos en 2013. Aunque no logró encontrar la mejor manera de competir, es importante destacar que también careció de un auto realmente competitivo para brillar en la pista.

Se mantuvo en la competencia hasta la temporada de 2020, que comenzó en julio, en medio de la pandemia de COVID-19. Era su quinto año con el Haas F1 Team. En el cierre de un campeonato ya decidido a favor de Lewis Hamilton, quien logró su séptimo y último título (el sexto con Mercedes), ocurrió un incidente en la largada del circuito de Shakir.

El monoplaza de Grosjean chocó con el Alpha Tauri del ruso Daniil Kvyat, impactando contra el guardarraíl y comenzando a incendiarse, posiblemente por la ruptura del tanque de combustible.

La escena evocaba los accidentes de décadas pasadas, como los de los años setenta y ochenta, algo que había disminuido gracias a los avances tecnológicos y los sistemas de seguridad implementados en la Fórmula 1.

El Halo salvó la vida del francés cuando chocó contra las barreras metálicas, partiendo su auto a la mitad, un hecho que no se veía desde 1981. El único antecedente similar fue el accidente de John Watson en el Gran Premio de Italia en Monza, donde su McLaren MP4 también se partió, pero sin consecuencias graves.

Lo más impactante fueron los 28 segundos que Grosjean pasó entre las llamas. Logró escapar del coche y evitar la muerte.

“Lo recuerdo todo. Recuerdo el golpe y, a pesar de las cifras impactantes de 53G (de fuerza del impacto), a mí no me pareció tan violento. Recuerdo desabrocharme el cinturón, intentar salir del coche y no poder porque estaba atascado. Pensé que tal vez podía estar bocabajo y que ya vendrían a por mí sin problema, así que me volví a sentar. Esperé un poco, miré a mi derecha y vi un color naranja muy fuerte, pero al principio no entendí lo que pasaba. Luego me di cuenta de que era fuego, intenté salir por la derecha pero no pude; intenté salir por la izquierda y tampoco, así que me volví a sentar”, explicó.