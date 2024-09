F1: ¿Quién es Adrián Fernández y qué relevancia tuvo para Checo Pérez?

Actualmente, Sergio ‘Checo’ Pérez es ampliamente reconocido como uno de los mejores pilotos mexicanos en la historia de la Fórmula 1. Su destacada carrera en el automovilismo ha sido marcada por numerosos logros y una serie de actuaciones sobresalientes en el circuito.

Con una destacada trayectoria en el automovilismo, ha logrado ganarse el cariño, admiración y respeto de muchas personas. A pesar de sus numerosos éxitos, el tapatío ha estado envuelto en algunas controversias.

En 2013, Checo Pérez enfrentó un conflicto con su entonces manager, Adrián Fernández, y con el coordinador de McLaren. Tras una temporada decepcionante, la escudería decidió no renovar su contrato, lo que afectó profundamente la relación que Pérez había mantenido durante años con Fernández.

Intentan arreglar la relación

Aunque la relación entre ambos había terminado, en 2020 Adrián Fernández tomó la iniciativa de buscar a Checo Pérez para intentar resolver las diferencias del pasado.

El ex piloto escribió una carta en la que expresaba su deseo de dejar atrás los conflictos anteriores. Motivado por la reciente pérdida de su madre y el apoyo recibido de la familia de Pérez, quien le había enviado mensajes de condolencias, Fernández decidió dar este paso para reconciliarse.

En una entrevista con ESPN, se le preguntó a Checo Pérez sobre su relación con Adrián Fernández. El mexicano respondió que, a pesar de los momentos complicados, siempre había existido un cariño mutuo. "Fue un período muy sensible, ya que me jugaba el asiento. Que salieran a decir esas cosas en público me afectó bastante," comentó Pérez.

No guardan rencor

Fernández confirmó que no guarda resentimiento hacia Checo Pérez. Aseguró que la disputa fue por asuntos triviales, que ni él ni el piloto podían controlar, y que en realidad se trató de un malentendido. En ese momento, Pérez era la prioridad de Adrián, ya que era su representante.