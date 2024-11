F1: Pilotos han tomado acciones contra la FIA y piden trato 'como adultos'

Los 20 pilotos que conforman la parrilla actual de la Fórmula 1 se han unido para crear un perfil en Instagram sobre la (Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA, por sus siglas en inglés) para denunciar las injusticias de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La GPDA emitió un comunicado este miércoles 7 de noviembre de 2024 a través de la red social de Instagram, en el que cuestiona a la (FIA) tras las recientes sanciones impuestas a los pilotos Max Verstappen y Charles Leclerc por utilizar lenguaje ofensivo durante una rueda de prensa oficial.

"Como sucede con todos los deportes, los participantes deben respetar las decisiones de los jueces, les guste o no, incluso estén de acuerdo o no con ellas. Los pilotos no son diferentes y lo comprenden completamente. Nuestros miembros son pilotos profesionales que compiten en Fórmula 1, la cima del deporte del motor. Son los gladiadores y cada fin de semana de carreras ofrecen un gran espectáculo a los aficionados", arranca el texto.