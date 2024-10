F1: Pato O'Ward se prepara para el Gran Premio de México con dieta estricta

En tres semanas, el Autódromo Hermanos Rodríguez verá a dos pilotos mexicanos correr en el Gran Premio de México: Sergio "Checo" Pérez y Patricio O'Ward. Una postal que quedará en la memoria.

De la mano con la escudería británica, McLaren, "Pato" formará parte de la primera práctica libre que se celebrará en el Autódromo. Y de cara al tan esperado día, sigue una dieta con "nada de carnitas" pues en su lugar, come "pollo, carne, carbohidratos y verdura".

"Está acostumbrado a todo lo mexicano y su estómago no es como el de un europeo, pero también es muy disciplinado en su descanso, entrenamiento y nutrición. Es padre hablar con él, le explicas las cosas, por qué y lo hace. Obviamente se van a cuidar porciones. Días antes de carrera o competir no hay que probar nada nuevo, no hay que jugarle", explicó su preparador físico, Alwin Schreiber, para los micrófonos de ESPN.

Schreiber detalló que la dieta de O'Ward va acompañada de entrenamiento en el gimnasio. El objetivo es un mantenimiento, ya que no es postemporada.

"Necesitamos un mantenimiento de todo el año. Estamos buscando tres sesiones de fuerza, que es trabajo con pesas, específico y dos días para trabajar la parte aeróbica con sesiones muy largas a muy baja intensidad para aumentar su capacidad. Que cuando esté arriba del auto buscar que no le moleste nada y en energía solo se concentre en correr. Esto haremos las tres semanas y lo haremos a final de temporada", puntualizó el preparador físico.

O'Ward, quien quedó en el quinto lugar de los standings de la Indycar, aprovechará los últimos meses del año para viajar con McLaren, recordando que es piloto de reserva en la Fórmula 1.

¿Cuándo se celebrará el Gran Premio de México?

Viernes, 25 de octubre

Práctica 1 - 12:30 - 13:30

Práctica 2 - 16:00 - 17:00

Sábado, 26 de octubre

Práctica 3 - 11:30 - 12:30

Calificación - 15:00 - 16:00

Domingo, 27 de octubre

Carrera - 14:00