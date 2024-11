F1: ¿Cuál es el precio de las entradas para el GP de México 2025?

La espera por el Gran Premio de México suele ser muy larga, pues es de las últimas carreras en el calendario de la Fórmula 1, sin embargo, las entradas para este evento se suelen vender casi un año antes.

Del 24 al 26 de octubre pasado se celebró el Gran Premio de México 2024, un evento que, como cada año, se convierte en una gran fiesta para los aficionados. Sergio 'Checo' Pérez, el único piloto mexicano en la parrilla actual, recibe el apoyo de sus compatriotas, mientras que la Ciudad de México se viste de gala para recibir a los 20 pilotos de la Fórmula 1.

Venta de entradas

El pasado lunes 11 de noviembre comenzó la preventa priority para el GP de México 2025 a través de la plataforma Ticketmaster, mientras que este martes 12 de ocurrió la preventa Citibanamex y la venta anticipada de Banorte, en la misma página de boletos.

Este próximo miércoles 13 ocurrirá la venta general en Ticketmaster, por lo que todos aquellos que quieran asistir a este Gran Premio y no cuenten con una tarjeta perteneciente a los bancos mencionados, podrán 'pelear' en la plataforma para tener una oportunidad y vivir esta gran experiencia.

El Gran Premio de México 2025 será del 24 al 26 de octubre del próximo año.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Los siguientes precios no cuentan con el cargo por servicio de Ticketmaster

Verde

Grada 1 | $30,500Grada 2 | $30,500Naranja

Grada 2A | $3,900

Azul

Grada 3 | $13,100Grada 3A | $9,900Grada 3A (Zona Plus) | $16,650Grada 4 | $15,000Grada 4 (Zona Plus) | $21,750Grada 5 | $15,000Grada 5 (Zona Plus) | $21,750Grada 5A | $13,900Grada 6 | $13,000Grada 6 (Zona Plus) | $19,750Grada 6A | $7,000Grada 6B | $9,900Grada 8 | $10,500Grada 9 | $12,400

Amarilla

Grada 7 | $13,900Grada 10 | $19,900Grada 11 | $18,300

Zona Gris

Estadio Grada Sur | $10,000Box Oro Sur | $25,000

Zona Café

Estadio Grada Norte | $10,000Box Oro Norte | $45,700

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad | $3,900