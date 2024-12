El actor lagunero, Markin López, estuvo de visita en su tierra para pasar las fiestas navideñas.

Durante su estadía visitó a su familia, comió gorditas y lonches y por supuesto acudió a El Siglo de Torreón para hablar de su carrera y las bendiciones que le deja 2024.

En entrevista, se mostró contento por todo lo que ha ocurrido en su vida profesional y personal.

´¿Cómo estás?

Muy contento de volver a mi tierra. Es de ley que venga en diciembre porque acá están mis padres, mi hermana. Me gusta venir en estas fechas porque son nostálgicas para mí. Recuerdo mi infancia.

´¿Ya fuiste a comer tus gorditas o lonches?

Por supuesto. Bajándome del avión fue lo primero que hice. Extraño a mi Comarca Lagunera. Dentro de mis planes es volver a vivir acá, pues como sea los castings ya se hacen bastante por Internet y ya, si uno es requerido, para algún proyecto te buscan y te trasladan.

´¿Qué tal te fue en este 2024 que casi se termina?

Fue muy productivo. Me pasó de todo. Estuve con Vecinos, un proyecto que quiero bastante. Hicimos un "spin off" de la pura familia "López Pérez" que se llama Rickisimos por cierto. Saldrá en Vix el año que entra. Nos dieron el protagonismo a la familia.

"La premisa es que por fin se vuelven ricos gracias a una herencia. Luego vino un documental inspirado en Valentín Elizalde, de nombre El Sobreviviente, en donde soy "El Tano" y todo se narra justo desde su perspectiva. Está interesante, la gente que ya lo vio ha dicho que tenía otra idea de cómo habían pasado las cosas, y es que en ese tiempo no existían las redes sociales. Entrará a varias salas de Cinemex".

´En cuanto a Vecinos, ¿Ya van a grabar la siguiente temporada?

Justo en enero comenzamos a realizarla. Hubo rumores de que se iba a terminar, pero nosotros seguimos firmes y el día 13 comenzamos a grabar. Según nuestro productor estamos programados para continuar.

´¿Hay planes de novelas?

No está en puerta. Nunca fui de telenovelas. Se abrió ese camino, sin embargo, te quita mucho tiempo y no te da chance de hacer otra cosa. Si no llega, no pasa nada.

´¿Te siguen diciendo 'Zombie' (su personaje en la serie Club de Cuervos)?

Cuando vengo, vivo en Gómez Palacio y justo estuve yendo al gimnasio y me gritaban, "Zombie, Zombie". Me dicen que si no tengo miedo de que la gente me haya encasillado, pero no; yo hago los personajes para que a las personas les gusten. Mi ambición es que mis papeles se vuelvan entrañables, no tanto yo.

´Sabemos que eres 100 por ciento Santista, ¿Qué consideras que le ha faltado al equipo desde tu punto de vista como aficionado?

Creo que se desbalanceó esta filosofía de apoyar a los talentos jóvenes, a las fuerzas básicas. Tenían bien estructurado la estructura del 33 por ciento de extranjeros, 33 por ciento de fuerzas básicas y 33 por ciento de base mexicana, algo que les venía dando buenos resultados.

"Por ejemplo, con Nacho Ambriz, creo que el último partido alinearon nueve jugadores de canteras y no porque sean buenos o malos, sino porque es muy difícil competir así, o sea un jugador de 30 años contra un chavito de 20, cuesta, por muy bueno que sea el chavito. Ahora, creo que la directiva justo con Güémez o Abella han querido subir ese promedio de edad y yo lo veo bien. Si creo que nos puede hacer falta un jugador con un poco más de calidad. Creo que si el Tano mete en sintonía al equipo se puede competir de una mejor manera".

´¿Cuáles son tus planes de fin de año?

Me iré con mi novia, Alex Garza, a Estados Unidos. Allá andaremos, todo tranquilo, pues no soy tanto de reventón. Nos encanta viajar.

´¿Habrá boda?

Se ha hablado. A los dos nos gustaría. Sí tenemos la disposición, ya nos conocemos bastante gracias a los viajes y a ella le encanta la Comarca Lagunera.

´¿Qué mensaje le das a tus paisanos?

Les deseo un feliz 2025 a mi gente. Que todos sus deseos se cumplan y que cada mes esté lleno de abundancia. Se les quiere.