Extiende Profeco horario de atención por el Buen Fin 2024

A partir de hoy y hasta el 18 de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inicia el operativo especial por la 14 edición de la campaña del Buen Fin, con el objetivo de orientar a la población, por lo que se tendrá un horario extendido de atención.Con mil 499 personas servidoras públicas, la Profeco estará dando atención a las quejas que interpongan los consumidores por cuestiones como: no se respeten las ofertas o promociones, el precio final no corresponda al publicado y por algún defecto que tenga el producto, entre otras.Galio Vega Abrego, delegado de la Profeco en Torreón, explicó que se tendrán módulos de Defensa del Consumidor en los centros comerciales plaza Cuatro Caminos, Galerías Laguna, Paseo Gómez Palacio e Intermall Laguna. Puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos 871 712 64 09, 871 712 64 06, 871 712 64 07, 871 712 74 73, 871 712 74 75, 871 716 65 00 y 800 468 8722, en un horario de 9:00 a 21:00 horas.También están disponibles los correos electrónicos [email protected] y [email protected] Los trabajadores de la Procuraduría conformarán brigadas móviles para dar atención en los 366 centros comerciales con mayor afluencia en el país; cabe señalar que esta cifra aumentó un 22% comparado con el operativo que se llevó a cabo en 2023.Además, para este año se incrementó el número de módulos fijos al pasar de 145 a 163; y el Teléfono del Consumidor contará con más de 200 personas trabajadoras de la Profeco.A través del sitio web de la Profeco, www.profeco.gob.mx, se podrá consultar la ubicación de los módulos y las brigadas de defensa del consumidor, los cuales estarán en operación en un horario de 9:00 a 21:00 horas.La Profeco hace un llamado a la población a que compare precios antes de decidir adquirir un producto o servicio; evaluar si es necesaria la compra; y definir los esquemas de pago que no afecten la economía de la familia.Para realizar un comparativo de precios de electrodomésticos, sistemas de audio, equipos de cómputo, celulares y ventiladores, entre otros, se cuenta con la herramienta https://elbuenfin.profeco.gob.mx/, donde se podrá ver en qué establecimiento se encuentra el precio más bajo.Sumada a la asesoría que se estará brindando en los centros comerciales y en el Teléfono del Consumidor, la Procuraduría también dispone de sus redes sociales: en X como @AtencionProfeco y Facebook ProfecoOficial, así como del correo electrónico asesorí[email protected] para recibir quejas y asesorar a todos.