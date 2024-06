Explicación del drama entre Kendrick Lamar y Drake

Desde el 2011, los raperos Kendrick Lamar y Drake han intercambiado indirectas a través de sus canciones, pero no fue hasta este 2024 que estas referencias se volvieron explícitas en los últimos lanzamientos de ambos. A pesar de que parecía que el conflicto entre ellos había terminado después del álbum "Dream" de Lamar en 2017, la situación está más activa que nunca.

La relación entre los artistas comenzó en 2010, cuando Kendrick todavía no estrenaba su disco "Section 80" y no era un artista posicionado. Incluso, aparece junto a la voz detrás de "One dance" en la canción "Buried Alive Interlude", del disco "Take Care (Deluxe)" de Drake, donde este último parecía apoyar a Lamar a levantar su carrera.

Un año después, Drake se llevó a Kendrick de tour y ese mismo año Lamar decidió invitarlo para participar en el disco "Good Kid Maad City" específicamente en la canción "Poetic Justice", uno de los temas más reconocidos del cantante en la actualidad.

En 2013, Kendrick apareció con "Control", canción que dio origen a la polémica entre los raperos. En él hubo un verso polémico donde nombró a los artistas que para él son los mejores raperos de la historia como Jay Z, Eminem, y se comparó con ellos diciendo que forma parte del selecto grupo.

No obstante, el dilema surgió cuando Lamar mencionó también a los contemporáneos famosos que consideraba no estar a su nivel y a quienes podría superar en términos líricos. En ese contexto, además de nombrar a J Cole, ASAP Rocky, Pusha T, Tyler The Creator y Mc Miller, también señaló a Drake. Aunque la mayoría no tomó a mal el verso de Kendrick, Drake sí lo hizo.

El cantante de "Passionfruit" salió a defenderse ante los medios desprestigiando el verso de Lamar, mencionando que "no es un verso memorable", lo que motivó a Lamar a crear un nuevo tema con más referencias contra Drake.

"Cypher de BET" es la canción donde Kendrick hace un juego de palabras con el nombre del tercer álbum de Drake "Take Care", y habla respecto a que la relación entre ambos ya no es la misma desde que se lanzó la canción "Control".

Luego, Drake respondería en 2015 con "Used To", para que posteriormente Kendrick respondiera en el disco "To Pimp a Butterfly" durante la canción "King Kunta" donde hace una rima a Drake, haciendo alusión y crítica a que el rapero utiliza un escritor anónimo detrás de sus canciones.

Dos años después, en 2017, Lamar publica el álbum "Damn", justo después del lanzamiento de "More Life" de Drake, donde vuelve a arremeter en contra de Kendrick este le responde en el tema "Element" y a partir de entonces el conflicto simuló apagarse. El público especuló que esto había sido porque los raperos se habían reconciliado, pero fue más debido a que desde entonces Lamar bajó el número de canciones que lanzaba anualmente.

Sin embargo, ahora, luego de que Drake diera a conocer una nueva tiradera en su canción "Push Ups", lanzada el pasado 19 de abril, el llamado "beef" entre ambos raperos interesó nuevamente da toda la escena del rap internacional.

Kendrick no se mantuvo de brazos cruzados y el 30 de abril publicó su respuesta con la canción "Euphoria", donde por primera vez hace referencia directa en distintos versos a Drake, sin dejar de ser una canción innovadora en cuanto a ritmos y sonidos, con tres cambios de beat, incluyendo soul, trompetas como en el disco "Family Days", y cerrando con bajos agresivos.

"Esos superpoderes están siendo neutralizados, solo puedo mirar en silencio

"El famoso actor que una vez conocimos parece paranoico, y ahora está en espiral

"Te mueves como una pesada y degenerada payasada, se siente desagradable

incluso puedo predecir tus ángulos

"Inventas historias en el frente familiar, porque escuchaste Mr. Moral?

"Un patético maestro manipulador, puedo oler las historias sobre ti ahora

"No eres un artista de rap, eres un estafador con la esperanza de ser aceptado

"Tommy Hilfiger destacó, pero FUBU nunca había sido tu colección

"Cómo hago música que los electriza, tú haces música que los pacífica

"Puedo duplicar esa línea, pero esta vez te ahorraré, son actos de bondad al azar

"Sé que eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual también

"Pero no digas mentiras sobre mí, y no diré verdades sobre ti", dice la canción "Euphoria" en su primera parte, ahora el público estaba a la expectativa de una nueva respuesta de Drake.

Drake tardó solo dos días en responder a Lamar, y lo hizo con el tema "Family Matters" (Asuntos familiares) título que adopta el rapero, en relación con el título de "Family Ties" (Lazos Familiares), uno de los más populares de Kendrick Lamar.

Pero lo que más impresionó la audiencia fue la respuesta casi inmediata de Kendrick Lamar que al ver qué Drake publicó nuevamente una canción en su contra, respondió tan solo una hora más tarde con un nuevo tema, aunque este lleve un título genérico "6:16 in LA", y no se encuentre disponible en plataformas. Los fans ahora comienzan a calificar este estira y afloja, como uno de los momentos más importantes del hip-hop moderno.