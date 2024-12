Exparticipante de La casa de los famosos revela que tiene cáncer ¿De quién se trata?

Para Thalí García, el 2024 ha sido un año marcado por desafíos. La exconcursante de La casa de los famosos enfrenta el duelo tras el fallecimiento de su exesposo, Gabriel Romero, ocurrido el pasado 21 de noviembre. Además, reveló a TVNotas que enfrentó un problema grave de salud que, de no haberse tratado a tiempo, pudo haber tenido consecuencias fatales.

En octubre, Thalí García detectó una lesión sospechosa en su espalda. Aunque inicialmente pensó que era un granito, con el tiempo la mancha evolucionó y despertó preocupación.

“Noté una manchita negra al usar un espejo mientras me cambiaba. Mi hermana, que trabaja en el mejor hospital de cáncer en Nueva York, me ayudó a contactar a especialistas. Aunque en Estados Unidos el costo de la biopsia era muy elevado por no tener seguro médico, decidí regresar a México para atenderme”, compartió Thalí.