Exonera tribunal a candidatos de CDMX, Brugada y Taboada

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) exoneró a Clara Brugada y Santiago Taboada de actos anticipados de precampaña y campaña. En sesión pública, los magistrados resolvieron ayer la inexistencia de estas faltas de los candidatos.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) presentó una queja en contra de Clara Brugada porque cuando era aspirante a la Coordinación de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación, colocó propaganda político-electoral en las bardas perimetrales de sus instalaciones, es decir, en un lugar prohibido. En estas bardas se apreciaban leyendas como "La Ruta es Clara", "Patriotas" y "Clara Brugada".

Ante esto, los magistrados precisaron que no se acreditó un vínculo directo entre estas pintas y Brugada; además de que estos mensajes no constituyen opiniones a favor de la exalcaldesa de Iztapalapa "por lo que su naturaleza no puede catalogarse como política o electoral".

En tanto, Morena y un ciudadano presentaron una queja en contra de Santiago Taboada, otrora alcalde en Benito Juárez, por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, por publicaciones en redes social en el contexto de su informe de labores como alcalde.

Al analizar el caso, los integrantes del TECM determinaron decretar la inexistencia de estas infracciones.