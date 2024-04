Exintegrante de Locomía se gana la vida cantando en metro de Madrid

"Rumba, zamba, mambo", es el nombre de una de las canciones más famosas de finales de los 80 y que era interpretada por el grupo Locomía, una peculiar banda española recordada, no solo por su música, también por su estilo; pues solían usar coloridos atuendos y enormes abanicos con los que bailaban en sus presentaciones.

Mientras estuvo activa, la banda lanzó tres discos: "Hispavox: Taiyo", "Locovox" y "Party Time", con gran éxito, pero después de su desintegración, en 1997, los caminos de sus integrantes también tomaron rumbos separados. Francesc Picas, Santos Blanco y Frank Romero, fallecieron hace algunos años; mientras que aquellos que aún sobreviven, entre ellos Luis Font, no volvieron a brillar en el mundo de la música.

Font, miembro fundador de Loco Mía, de 55 años, ha dado un drástico giro a su vida, y es que después de pisar algunos de los estadios más importantes del mundo, el cantante ahora se gana la vida trabajando en el metro de Madrid.

Tal cual sucede en la capital mexicana, Font, ayudado de un micrófono, bocina y su característico abanico blanco, recorre las diferentes estaciones del transporte público para interpretar sus antiguos éxitos a cambio de algunas monedas de los pasajeros.

En una entrevista que ofreció al programa español, "Socialité", Font reveló que atravesó varios problemas económicos que lo llevaron al borde de la bancarrota y ahora los vagones del metro se convirtieron en su escenario: "He descubierto un mundo que desconocía, donde me he reencontrado con la música y con el público. He encontrado un montón de ángeles que me siguen ayudando", dijo.

A la par de las declaraciones, la emisión mostró algunos videos en los que aparece el artista, con una playera de manga larga y jeans, cantando y bailando para la multitud: "No puedo dejar de ser yo, mi esencia es esta y esto es lo que voy a ser siempre, ya en el metro o donde sea", agregó entre lágrimas.

Aunque su futuro es incierto, Luis Font, hace unos días, compartió que empieza una nueva etapa en su carrera, pues tiene nueva mánager con la que, adelantó, "vienen cosas muy bonitas".

En los últimos años, Locomía ha tenido algunos reencuentros, como en 2023, cuando no solo formaron parte del 90 s Pop Tour, también se anunciaron como parte de la marcha del Orgullo LGBT+.