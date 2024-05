Exigen respuestas sobre paradero de la niña Luisa

La tarde de este lunes 6 de abril, aproximadamente a las 19:00 horas, en los límites de Torreón y Gómez Palacio, un grupo de manifestantes bloqueó temporalmente el paso a la altura de la Puerta Amarilla. Con pancartas en mano, megáfonos y cánticos, expresaron su preocupación y exigieron respuestas sobre el paradero de Luisa Reynoso Amador, la menor que se encuentra desaparecida desde finales de abril y cuyo caso ha circulado en redes sociales.

La madre de Luisa, Anahí, junto con familiares y amigos, lideraron la manifestación en busca de respuestas sobre el caso de su hija, quien lleva 12 días desaparecida.

Fue durante unos cuantos minutos que bloquearon los carriles del periférico Raúl López Sánchez, para hacer conciencia y exigir respuestas a las autoridades.

Al término de la manifestación, Anahí, madre de la pequeña desaparecida, comentó que con el pasar de los días, las autoridades han tenido avances en su situación.

"La verdad yo me sentía bien desesperada, porque me comentaron que era muy difícil trabajar en conjunto la Fiscalía de Durango y la de Coahuila, pero ya se coordinaron, ya solo queda esperar que aparezca mi hija", expresó Anahí, visiblemente angustiada por la situación.

La respuesta de la comunidad ha sido abrumadoramente solidaria, brindando apoyo y mostrando su disposición para difundir la Alerta Amber y colaborar en la búsqueda de Luisa.

"He recibido mucho apoyo de la gente, no se ha molestado para nada, al contrario, me dicen que estamos en sus oraciones, yo lo agradezco bastante y mi familia también", agregó Anahí.

Las manifestaciones, comentó Anahí, continuarán de manera pacífica hasta que se logre el regreso de Luisa. "Desde que se levantó la denuncia no hemos parado de hacer caravanas, marchas, todos los días lo seguiré haciendo hasta que mi hija aparezca".

Por último, la madre de la pequeña Luisa manifestó que las autoridades han respondido positivamente hasta el momento, garantizando su apoyo en la búsqueda de la menor desaparecida.

"Lo que queremos es que nos regresen a la niña, que nos ayuden", concluyó Anahí, haciendo un llamado a la colaboración ciudadana para la recuperación de su hija.