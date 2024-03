Exigen regulación de marmoleras

Por las emanaciones excesivas de empresas marmoleras y los daños que han generado en su salud así como en su entorno, miembros de la Unión de vecinos del fraccionamiento Sierra Hermosa, Las Lechuzas, Las Américas y otras comunidades más, solicitaron un encuentro para este martes con autoridades municipales para solicitar una regulación, así como el que se reubiquen aquellas que se encuentren dentro de uno de los sectores habitacionales, sin embargo no fueron atendidos por los titulares.

Patricia Esparza vecina e integrante de la Unión del fraccionamiento Sierra Hermosa, comentó que se había pactado un encuentro con el titular de Obras Públicas, Juan Salazar, y con el de la dirección de Ecología, Carlos Rosales, sin embargo ambos enviaron a representantes para conocer la problemática.

De acuerdo con la vecina inconforme, el problema se externó desde la pasada Administración Municipal, sin que se tomaran las medidas necesarias, "únicamente se les solicitó la entrega de 15 árboles a cada empresa", dijo uno de los vecinos afectados.

"La molestia es la contaminación ambiental que tenemos por todo aquel sector que abarca, pues varias comunidades, no nada más la nuestra y pues toda la gente que vive por allá tenemos tres grandes problemas de contaminación. En primer lugar, las fábricas que procesan el mármol que lo hacen marmolina, no tienen ningún sistema de atrapamientos de sus partículas de polvo, por lo cual nos está contaminando toda aquella región , no estamos en contra de que haya empresas, sino simple y sencillamente que se regule la emanación de todo el polvo que está saliendo, que es perjudicial para toda la salud de aquellas personas", explicó la vecina afectada.

OTROS PROBLEMAS

De acuerdo con los inconformes que acudieron a la Presidencia Municipal, otro de los problemas, es la falta de pavimento en su camino de acceso, que aunado al paso constante de los camiones, levanta el polvo y toda la marmolina que queda en el lugar.

Y otro punto, es que no quieren la presencia de las empresas que se encuentran en el sector Sierra Hermosa.

"Nuestra colonia tampoco queremos industria ahí y hay gente que se ha plantado con industrias. Ahí en nuestra colonia tiene un tipo de suelo familiar y recreativo, entonces queremos saber cuándo hicieron todos un cambio de suelo para poder poner esas empresas ahí y ya no queremos que sigan poniendo más empresas a todo nuestro alrededor", recalcó la representante de los vecinos.

Los vecinos anunciaron que seguirán insistiendo en tener un encuentro con la autoridad municipal, a fin de lograr un acuerdo y se pueda tener un control sobre la contaminación que consideran que están generando las empresas.

Problemas de salud

Exigencia:

* Los vecinos afectados exigen una correcta regulación para las empresas de la zona.

* Aseguraron que no están en contra de su operación.

* Piden que dos de las empresas que se encuentran dentro de la zona del fraccionamiento Sierra Hermosa, sean reubicadas.

* Aseguran que ya presentan problemas en la salud, sobre todo en las vías respiratorias.

* Insistirán en tener un acercamiento con las autoridades municipales.