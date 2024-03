Exigen mujeres de Piedras Negras paridad y justicia

Sumándose a la marea morada en el mundo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, alrededor de mil mujeres participaron en la marcha pacifista separatista en Piedras Negras y que, ante la gran cantidad de asistentes cambiaron de ruta en el último momento, trasladándose hasta el Puente Internacional número I y dando vuelta en la Gran Plaza.

"Este año nos presentamos aquí alzando la voz para exigir trato digno y justo, equidad, paridad, justicia y que nos garanticen el poder volver a nuestras casas sanas y salvas. Pedimos sean escuchadas y atendidas nuestras solicitudes. Todas y cada una de las mujeres que estamos aquí presentes vinimos por voluntad propia para hablar por las que no pudieron estar presentes, por las compañeras que ya no están aquí porque nos las han arrebatado, aunque no tendríamos por qué hacerlo, y estamos aquí por las que vienen, quienes esperamos no tengan que salir a marchar", fue el inicio de un extenso manifiesto del que se dio lectura.

Esta es la tercera ocasión en la que se realiza dicha marcha en Piedras Negras, nuevamente se convocó a las participantes a reunirse en la Macroplaza I, frente a la presidencia municipal, sin embargo, el recorrido cambio a última hora, dada la gran cantidad de personas que atendieron la convocatoria vía digital que se realizó entre grupos de mujeres.

El manifiesto que dieron lectura al final de la marcha en el exterior de la presidencia municipal, incluyo una serie de exigencias para las autoridades municipales, estatales y federales, en el ámbito local exigieron una disculpa pública por parte de Norma Treviño Galindo y Franco Gonzalez Treviño, presidenta municipal de Piedras Negras y presidente honorario del DIF municipal, respectivamente, por violentar y amedrentar a mujeres de la asociación civil Familias Unidad en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras.

Además de justicia para Elena Sofía de 3 años, quien fué víctima de tocamientos dentro de las instalaciones del jardín de niños Ignacio Manuel Altamirano, y a la fecha no han dado una resolución al caso, así como pronta resolución y aprehensión de Alan N, profesor de educación física de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, quien se encuentra prófugo después de haber sido acusado de abuso contra una menor de edad.

Exigieron perspectiva de género y apego a los derechos humanos para los casos de violencia hacia la mujer. Difusión y apoyo a los centros destinados a la atención de mujeres víctimas de acoso, violencia familiar, acoso laboral y cualquier violencia machista con la que pudiéramos ser vulneradas, así como proveer los recursos económicos y materiales que se requieren para que estos centros laboren de forma digna. No solamente fotografías y publicaciones en redes sociales y medios de comunicación cerca de esta fecha conmemorativa.

Así como capacitación para los servidores públicos responsables de los centros de atención de la mujer para que no menoscaben sus derechos en la búsqueda de justicia. Instrucción a los cuerpos policiales para hacer uso de los protocolos oportunos al atender situaciones de violencia de género. La destitución de funcionarios que han ejercido violencia, acoso o hayan vulnerado a alguna mujer al igual que a jueces y magistrados corruptos, que cuidan más al violentador que a las víctimas.

La exigencia incluyó castigo ejemplar de deudores alimentarios y penas severas a abusadores, violadores, violentadores.

Para el sector educativo público y privado. Seguridad para todas y todos los menores de edad para que ninguna niña, niño o adolescente sea víctima de abuso sexual por parte de docentes, trabajadores o compañeros dentro y/o a los alrededores de las instalaciones educativas, entre muchas otras más.

Cabe mencionar que en esta ocasión, el contingente tomó la avenida 16 de septiembre y se dirigieron hacia el centro, dando vuelta a la derecha por la calle Periodistas para luego girar a la izquierda en la calle Matamoros hasta llegar a la Gran Plaza y Puente Internacional número I, luego dieron vuelta a la izquierda por la calle Hidalgo y al llegar a la calle Abasolo, nuevamente giraron a la izquierda. Siguieron por dicha vialidad hasta la calle San Luis, donaron a la derecha hasta la avenida 16 de Septiembre para llegar a la explanada de la presidencia municipal.