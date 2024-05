Exigen a partidos políticos que no usen a colectivos de búsqueda de personas en campañas electorales

El Movimiento por Nuestros Desparecidos en México (MDNM), integrado por más de 90 colectivos de México y Centroamérica dirigió una carta abierta a los partidos políticos de este país, exigiéndoles que la causa de la búsqueda de personas desaparecidas no sea utilizada en el contexto de estrategias comunicacionales de denostación y ataques durante sus campañas electorales.

Señalaron que su responsabilidad en la función pública trasciende su afinidad política por lo que debe priorizar el bienestar de la población más allá de coyunturas electorales. “Nuestro dolor no es un espectáculo, es el motor que nos permite continuar nuestra lucha por la verdad y la justicia y el regreso de quienes amamos”, plasmaron mediante un comunicado.

Recordaron que en la actualidad, los partidos encabezan diversos poderes, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas, e integran los poderes ejecutivos y los congresos locales, así como hacen parte del Congreso de la Unión.

A la fecha, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), este país tiene más de 116 mil reportes de personas desaparecidas. Hasta el 2020, según cifras provistas por el Estado, se habían acumulado más de 52 mil personas fallecidas sin identificar; desde entonces, aseguran que no se han publicado nuevos datos.

Mencionaron que en el camino de la búsqueda de sus seres queridos, que para algunas familias lleva lustros y décadas, la salud de las familias ha sido mermada. Además de que el contexto de violencia en México, ha dejado a más de una decena de compañeros buscadores y buscadoras asesinados por su labor, sumando dolor a la vida de las familias.

“En enero de este año vimos con preocupación que una buscadora en Guanajuato fue secuestrada de su domicilio por hombres armados, su familia fue asesinada y, a la fecha, se desconoce su paradero. El contexto en el que vivimos y buscamos es adverso y peligroso, dista mucho de ser un momento en el país en el que vayamos construyendo avances y encontrando consuelo, verdad y justicia”, señalaron.

Mencionaron que durante varios años, han hecho públicos los posicionamientos del MNDM en varios temas prioritarios para las familias, que resulta fundamental atenderlos. Desde las deudas de implementación de la Ley General en la materia, la atención extraordinaria a la crisis de identificación humana, las expectativas en materia de instituciones clave -como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) o el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), pasando por el tema de la seguridad y la protección de personas y colectivos buscadores, la atención a los impactos psicosociales de las miles de personas que buscan a sus seres queridos.

Agregaron que desde la constitución del MNDM, en 2015, han interactuado con todos los partidos políticos para avanzar en la creación de distintas políticas públicas que avancen en la agenda de derechos humanos. Como familiares de personas desaparecidas, han conservado la misma posición sin importar qué partido encabece el gobierno federal, o los gobiernos locales. Reconocieron que, en algunos momentos, han avanzado en la construcción conjunta de leyes y políticas públicas, como las citadas arriba.

“Sin embargo, hoy les instamos a que todos reconozcan que esta lucha es de largo aliento y que requiere de una voluntad política concertada de todos los actores políticos, así como de recursos materiales para su exitosa y cabal implementación, más allá de un periodo de gobierno específico o de un partido. En las desapariciones, su compromiso debe ser claro y absoluto para avanzar siempre de la mano con las familias, reconociendo nuestro dolor y nuestros derechos por delante, no sólo durante las coyunturas electorales, sino sobre todo cuando ocupen los diversos cargos para los que son electos como funcionarios públicos. Las familias siempre estaremos vigilando que así sea.

Todos ustedes gobiernan estados que enfrentan momentos de violencia descarnada en donde las desapariciones constantes son sólo un síntoma más. Las familias no queremos continuar viviendo así. La vida digna familiar no debe ser un privilegio, sino un derecho. Hoy el Estado y sus partidos continúan con una deuda no solo con las madres y los padres de todo el país, sino con la ciudadanía que está compuesta por familias: hijas e hijos, hermanas y hermanos, esposas y esposos, abuelas y abuelos, primas primos, tías, tíos, amigas y amigos.

No estamos pidiendo un favor: cumplan con su responsabilidad y atiendan con respeto y cercanía a las víctimas”.

En el marco de la conmemoración por el Día de las Madres, pidieron que los partidos políticos hagan un compromiso y que lo honren el día de mañana, sobre todo después del 2 de junio, donde sea que estén: “para que nunca más una madre mexicana deba salir a buscar”.

Cabe hacer mención que en el MDNM, participan familias del estado de Coahuila, a través de colectivos como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Región Laguna; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC-FUNDEM) y el Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA).