Exhortan al INE elaborar para el Segundo Debate Presidencial un formato adecuado

Esté martes en Congreso del Estado, se aprobó una Proposición con Punto de Acuerdo con objeto de exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) para que elabore un Segundo Debate Presidencial.

Lo anterior, con un formato adecuado para que los candidatos a la Presidencia de la República cuenten con el mecanismo y la logística que les permita exponer sus ideas, contrastar sus proyectos y planes de gobierno, así como responder preguntas con la precisión, certeza y los espacios de tiempo suficientes para ello, privilegiando el derecho que tienen todos los mexicanos a conocer a detalle los tres proyectos.

En la exposición de motivos, el diputado Jesús Alfredo Paredes López, manifestó que los objetivos de un debate entre candidatos, en este caso, a la Presidencia de la República son claros para todos.

Aunado a lo anterior, dijo que entre los objetivos está el exponer las ideas, planes y proyectos de gobierno de los participantes, de forma breve pero efectiva.

Contrastar ideas y soluciones para los temas más trascendentales del país, como: inseguridad, desempleo, crecimiento económico, salud, derechos humanos, acceso a la justicia, narcotráfico, medio ambiente, infraestructura, migración, etc.

Cuestionar con respeto y con la debida fundamentación y argumentación las propuestas del contrario.

Responder las preguntas de los electores, previamente seleccionadas por los organizadores; y, que los electores conozcan a cabalidad el perfil, visión y compromisos de los candidatos y candidatas.

Expuso que in debate no sólo es un ejercicio democrático que permite a los electores conocer de manera breve los proyectos de gobierno de todos los candidatos; es también un ejercicio de transparencia y honestidad, pues si bien los contendientes no son servidores públicos, lo serán, y uno de ellos ocupará el cargo más importante en nuestro país. Añadió que por ende, es justo que el debate sirva también para saber si están mintiendo, si comprenden realmente lo que dicen y prometen, si conocen en verdad los problemas del país, y si las soluciones que plantean son realistas y viables.

“Pero, todo esto no se puede lograr si el formato, la mecánica y la estructura del debate fallan. Y, justo eso pasó con el Primer Debate de candidatos a la Presidencia de la República. Expertos, políticos, líderes de partidos, e incluso las candidatas y el candidato participantes han cuestionado el formato de este primer encuentro”, indicó.

Finalmente, dijo que todos los mexicanos deseamos ver un Segundo Debate presidencial donde podamos apreciar el contraste de ideas y proyectos de nación, y que las dos candidatas y el candidato puedan contar con los tiempos y el mecanismo para expresarse, argumentar, defenderse y, que toda la ciudadanía conozca a detalle lo que tienen para ofrecer en caso de ganar.