Exhortan a nuevo fiscal de Coahuila a atender fraude millonario

Con cerca de 40 denuncias y un presunto fraude que se estima en 200 millones de pesos, la empresa Inverforx dejó a decenas de laguneros sin sus ahorros y con la promesa de que obtendrían rendimientos muy importantes mediante un esquema de inversión. A un año de haber presentado su demanda, piden al nuevo titular de la Fiscalía General del estado, Federico Fernández Montañez, que se atienda.

Los abogados de las víctimas están solicitando la imputación de los asesores y no solamente del propietario de la empresa, al considerar que eran ellos quienes insistían a las personas para que hicieran sus inversiones, es decir, fueron vínculo y obtuvieron un provecho directo, pues su comisión era del 30 por ciento del monto aportado. Sin embargo, al ser citados por la Fiscalía, de los cuatro asesores sólo se presentó una.

Zuriel Rosas, abogado de 18 de las víctimas, dijo que suman 40 millones de pesos en estas carpetas de investigación, pero se sabe que hay 20 denuncias más en la región, que en total alcanzarían los 200 millones. La oficina donde se supone que atendía la empresa fue reubicada pero permanece cerrada.

La parte legal cuenta con una opinión técnica de la Fiscalía General de la República que refiere que es imposible que una institución financiera pueda dar los rendimientos que prometía Inverforx. Rosas dijo que se ha demostrado que la empresa no está autorizada para hacer operaciones financieras de ese tipo, también se pidió un auxilio judicial al Ministerio Público para que pidiera información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores porque la empresa dice que no ha pagado porque tiene bloqueo de cuentas. No obstante, esto se pidió desde mayo y en tres meses ha estado detenido el asunto, por causas atribuibles a la Fiscalía.

"El sistema de procuración de justicia es deficiente, es muy tardado, yo creo que tienen una sobrecarga de trabajo, pero más de un año en una investigación de este tipo, cuando se han aportado todos los elementos para llegar a la verdad y por errores burocráticos, por omisiones de ir por oficios, incluso tenemos ahorita oficios vienen mal, errores de ese tipo han retrasado que la carpeta ahorita tenga más de un año y todavía no tengan justicia las víctimas", expresó.

"Yo creo que es el momento oportuno de ya pedirle al nuevo fiscal este su intervención para llegar a la verdad y hacer justicia en su momento, ha estado demasiado tardado el proceso", añadió.

Mencionó que las víctimas están desesperadas, uno de ellos tiene que someterse a una cirugía porque padece un cáncer desde hace unos meses y no tiene el dinero para solventarla. Todos invirtieron sus ahorros, sus liquidaciones, su trabajo de toda la vida y hoy no tienen nada.

"Están en una desesperación total", expresó.

La primera denuncia se presentó en agosto de 2023. El abogado llamó a otras víctimas a que se sumen en su denuncia, brindó como teléfono para asesoría el número 871 266 0147.

La financiera opera con el esquema Ponzi, que es una forma de estafa piramidal que atrae a los inversores y paga utilidades a los depositantes anteriores con fondos de los más recientes. Ofrece ganancias mensuales de 5 a 7 por ciento, en algunos casos de hasta 80 por ciento en un año, que son prácticamente imposibles para cualquier institución.

En los primeros meses, recibieron "ganancias" con su propio dinero, pero se les suspendió el pago supuestamente por movimientos en la financiera, lo que los llevó a sospechar y cuando solicitaron su capital, la empresa les prometió incrementar sus rendimientos, pero sólo les dio largas hasta que decidieron denunciar por fraude de cuantía media.