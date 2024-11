Exhortan a familias evitar comida chatarra

Si bien la Subsecretaría de Educación de La Laguna de Durango reforzará la vigilancia en las tienditas escolares para evitar la venta de comida chatarra en las escuelas públicas de nivel básico, también se hará un llamado a los padres, madres de familia y tutores para que coadyuven en estas acciones, proporcionando una alimentación nutritiva, desde el hogar.

"Y lo voy a decir con todo respeto, porque cuando el niño llora, se le da un refresco de cola, unas galletas y un celular, y el niño se calla, se entretiene, come algo dulce, y ese es un vicio tremendo porque entonces los niños no quieren comer cosas sanas, no quieren comer fruta, solamente saben comer galletas y un refresco de cola muy popular. Nosotros hacemos un llamado de atención, la responsabilidad de la educación también es de los papás, la familia es lo importante, por favor ayúdenos, sino no vamos a poder", dijo el titular de la citada dependencia, Fernando Ulises Adame de León.

Agregó que desde el año pasado, el área de Controlaría comenzó a revisar el estado que guardaban las tienditas escolares en términos de concesiones, cuotas y/o utilidades por lo que ahora, buscan tomar el control en términos de los alimentos y bebidas que se ofertan con el propósito de que haya una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

El funcionario, recordó que adicionalmente y con el fin de combatir el sobrepeso y la obesidad, en marzo del año pasado arrancaron con un programa de Activación Física en las instituciones educativas. Lo anterior, lo dio a conocer de cara al 29 de marzo de 2025, cuando entrará en vigor el Acuerdo emitido de manera conjunta por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud federal para eliminación de la comida chatarra en 258 mil 689 escuelas públicas del país, en los niveles básico, media superior y de formación para el trabajo y superior.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP federal presentó a finales de octubre de este año el "Programa Alimentario: Diagnóstico en escuelas" y mencionó que de acuerdo a un monitoreo durante el ciclo escolar 2023-2024 realizado a más de 10 mil 533 escuelas, se identificó que en un 98 % de las escuelas hay venta de comida chatarra, en un 95 % bebidas azucaradas, en un 79 % refrescos, en un 77 % tienen venta externa de productos chatarra y en un 25 % tienen publicidad de comida chatarra.