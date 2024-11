Exhortan a automovilistas a respetar barreras en el Giro Independencia

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho exhortó a los automovilistas a que respeten las barreras y señalamientos que se colocan en los trabajos del Giro Independencia, pues son para su propia seguridad y de los ciclistas, motociclistas y sobre todo, de los trabajadores de las contratistas a cargo de ejecutar el proyecto.

“Estamos teniendo problemas por las barreras que se colocan, literalmente las avientan con los carros para pasar por ese lado”, indicó, al señalar que estos elementos se colocan precisamente para impedir el paso por determinadas áreas donde se desarrollan trabajos en específico en los que permitir el tránsito de vehículos implicaría un riesgo para todos.

Conforme se llevan a cabo los trabajos, se instalan conos o ballenas que, por desgracia, no son respetadas por quienes transitan por el área, ante lo cual se hizo un llamado a la población a que adquiera consciencia.

“Ya sólo faltan 15 días, les pedimos paciencia y les recordamos que desde hace más de un año se estuvo avisando de los trabajos que se llevan a cabo”, indicó el funcionario, tras recordar que en más de 10 meses, desde que inició la construcción del Giro Independencia, no había sido necesario restringir la circulación y ni siquiera establecer vías alternas, ya que toda la circulación del periférico Raúl López Sánchez se ha estado canalizando por los dos cuerpos laterales.

Sin embargo, y pese a que no se está interrumpiendo la movilidad, por las características de los últimos trabajos se ha vuelto más lenta la circulación en los tramos que todavía no están pavimentados, de ahí que muchos conductores llegan a desesperarse y mueven las barreras por donde no está permitido el paso.

Von Bertrab Saracho indicó que lo más fácil sería cerrar por completo la circulación y esto permitiría avanzar con mayor rapidez, pero las indicaciones del alcalde, Román Alberto Cepeda González han sido de no obstruir la circulación, pero es necesaria la comprensión de la ciudadanía.

“Hemos dado todas las facilidades para el libre paso del ciudadano, y el máximo esfuerzo para que la obra sea lo menos invasiva”, destacó.

Actualmente, se ha pavimentado por tramos precisamente para no cerrar por completo la circulación y mantener al menos uno o dos carriles abiertos, de manera que ya se cubrió el cuerpo norte, es decir afuera de la Feria.

Se está empezando con el carpeteo de los retornos en la parte interna de la rotonda y este fin de semana, incluso aprovechando el lunes que es inhábil, se trabajará también con mayor intensidad en la pavimentación del cuerpo sur.

La construcción del Giro Independencia presenta un 95 por ciento de avance y la entrega está programada para el próximo 2 de diciembre.