Exhiben el supuesto romance entre Ester Expósito y Danna; ¿causa de su salida de Élite?

Muchas especulaciones existen en torno a la vida sentimental de Ester Expósito y Danna Paola, ahora conocida simplemente como Danna.

Desde hace años los fans de ambas han especulado sobre un romance entre ambas, y es que desde que trabajaron juntas en la serie de Netflix, Élite, los rumores en torno a su sexualidad y salida de la serie juvenil han sido muchos.

El año pasado, en el 2023, Danna confesó durante una entrevista que se había sentido atraída por una mujer, y que incluso una de sus canciones que podrán aparecer en su próximo álbum de estudio Childstar, que verá la luz el 11 de abril, podrían tocar este tema.

En el pódcast de Calle y Poche, Danna confesó que descubrió su atracción por las mujeres:

"Sí, claro, ha sido de los descubrimientos más lindos que he tenido, porque la verdad, yo no creo, o no me considero una persona que, yo no puedo con las extremidades, lo mismo del balance. Sí tuve un crush muy grande en alguna chica y ya lo escucharán en el álbum", dijo Danna.

Ahora, en medio de la noticia que de que la española de 24 años será protagonista junto a Anna Castillo de una serie de temática lésbica, ha surgido un video sugerente que ha desatado especulaciones sobre el nuevo noviazgo que tendría la actriz con una mujer. La pareja sentimental de Ester sería la estilista Nini Vélez. El video está dando la vuelta por las redes sociales, hecho que además ha dado nueva vida al rumor sobre el noviazgo jamás confirmado que tendrían Danna y Ester.

Aunque ambas han confesado ser grandes amigas, y han tenido varios reencuentros tras su salida del drama de Netflix desde el lanzamiento de la tercera temporada en el 2020, los fans han comenzado a relacionar sus declaraciones y aseguran que entre Danna y Ester hubo más que solo compañerismo.