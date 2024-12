Exestrella infantil de Televisa revela que sus padres la dejaron sin dinero

Nashla Aguilar, conocida por su participación en Atrévete a Soñar y Sueños y Caramelos, confesó en el programa De Noche con Yordi Rosado que llegó a quedarse sin un peso después de su etapa como actriz infantil en Televisa.

A pesar del éxito de las producciones en las que participó, la falta de ahorros y las dificultades para conseguir trabajo afectaron su estabilidad económica.

“A mí sí me dolió mucho llegar a esta parte donde ya no conseguía nada, pero cuando te digo nada, es nada. Y quizás lo que hice como niña actriz ahora me jugaba en contra. Súmale que ya no tenía un peso”, compartió Nashla, visiblemente emocionada al recordar ese difícil momento.

Durante la conversación, Nashla reveló que su corta edad le impidió comprender el manejo de sus ingresos. Sus padres administraban el dinero que ganaba y lo usaron principalmente en gastos familiares.

“De pronto me decían: ‘Oye, vamos a usar este dinero porque nos vamos de viaje los cinco’. Yo decía: ‘pues sí’. O también: ‘Este dinero se va a utilizar para una camioneta en la que tú te vas a mover’. Y así, poco a poco, se fue todo”, explicó.

Ante la curiosidad de Yordi Rosado, la actriz reconoció que no contaba con una cuenta de ahorros a la que recurrir cuando las ofertas laborales dejaron de llegar.

Aunque admitió haberse sentido explotada en su infancia, Nashla aseguró que no guarda rencores hacia su madre. En el podcast El Papishow, reflexionó sobre el tema con empatía:

“Esto lo digo con muchísimo amor y sin tirarle hate a mi mamá. Mi papá siempre trabajó, pero para los estándares de mi mamá, no era suficiente. Gracias a Dios, mis papás son independientes económicamente. Pero si necesitaran algo y está en mis posibilidades, lo tienen todo”, expresó.

La experiencia de Nashla Aguilar pone de manifiesto los retos que enfrentan muchos actores infantiles al tratar de construir una carrera estable tras el brillo efímero de la fama en la niñez.