Exasistente de Silvia Pinal niega que la actriz le haya dejado herencia millonaria

El reciente fallecimiento de Silvia Pinal ha dejado un gran vacío en el mundo del espectáculo mexicano, así como ha generado una gran cantidad de rumores, uno de ellos es distribución de su herencia y la supuesta fortuna que recibiría su asistente Efigenia Ramos.

La misma Efigenia ha salido a aclarar estos rumores y a desmentir lo que muchos medios de comunicación han estado especulando sobre este tema, además, ha expresado la gran preocupación que siente por la seguridad de su familia.

Desde el fallecimiento de la Diva del cine mexicano a finales de noviembre, han circulado diversas versiones sobre la enorme fortuna que habría dejado. Según algunos medios, Efigenia Ramos sería una de las principales beneficiarias, lo que la habría hecho acreedora a una considerable suma de dinero y propiedades, como los estacionamientos de la Plaza Comercial Aragón. Sin embargo, la exasistente de Silvia Pinal ha desmentido tajantemente estas versiones.

En una entrevista con el programa de YouTube Chisme TV, Efigenia Ramos expresó su preocupación por la creciente atención que han generado los rumores sobre su posible inclusión en el testamento de Silvia Pinal.

“Mentiras han dicho de veras. Ahorita me habló uno de mis hermanos y me dijo: ‘Efis, estoy preocupada por ti y por mi sobrino, porque se está diciendo que dejó no sé qué tanto’”, compartió la Ramos.