Ex integrantes de One Direction reaccionan a la muerte de Liam Payne

A un día de la muerte del cantante y ex integrante de One Direction, Liam Payne, la cuenta oficial en Instagram de la 'boy band' y el resto de sus viejos integrantes, se han pronunciado en redes sociales ante el suceso.

Y es que la muerte del cantante inglés de 31 años tiene conmocionados a los fans 'directioners', pues Liam Payne perdió la vida de manera repentina al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo a los primeros reportes emitidos por las autoridades argentinas, Liam perdió la vida a causa de 'politraumatismo' y una 'hemorragia interna y externa' que sufrió al caer desde el edificio.

La autopsia, realizada por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen, confirmó que el músico de 31 años falleció por la caída.

A través de la cuenta oficial de One Direction en Instagram, se dedicó un mensaje firmado por los otros cuatro exintegrantes de la banda, lamentando la muerte de Liam y las trágicas circunstancias en las que ocurrió ésta.

"Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos muchísimo. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaron junto a nosotros. Lo extrañaremos terriblemente. Te amamos Liam.

Louis, Zayn, Niall y Harry".

En su mensaje, Louis expresó lo devastado que se encontraba por la muerte de Liam, agregando que siempre lo consideró un hermano.

"Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable. Conocí a Liam cuando él tenía 16 años y yo 18. Su voz me sorprendió al instante, pero lo más importante es que, con el tiempo, tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había anhelado toda mi vida"

"Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decir adiós. Estoy tan agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que salimos de la banda, hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos, es un lujo que pensé que tendría contigo toda la vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser. Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre. Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amé. Payno, mi niño, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo, amigo. Duerme bien X".