Evo Morales acusa a Luis Arce de gestar autogolpe y mentirle al mundo 

El expresidente de Bolivia y líder del oficialista Movimiento al Socialismo, Evo Morales, acusó sin ofrecer pruebas este domingo al actual presidente de Bolivia Luis Arce de montar un autogolpe esta semana, cuando grupos de militares llegaron a La Paz en lo que el gobierno ha catalogado como un intento de golpe de estado.

“Lucho faltó el resto a la verdad, nos engañó, mintió. No sólo al pueblo boliviano sino al mundo entero”, escribió Evo Morales a través de su cuenta oficial de “X”, antes Twitter, donde además expresa que “es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe”.

En una entrevista en línea en la Radio Kawsachun Coca, Evo Morales indica que recibió información de una fuente militar de que la operación del miércoles estaba planificada y dijo que esos detalles lo estaba “convenciendo de que es un autogolpe”.

“Frente a esa realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con nuestro país. Es importante que una investigación completa e independiente demuestre la verdad de este hecho”, agrega Morales en su publicación de Twitter.

Presidente de Bolivia, Luis Arce.

El exmandatario, también cuestionó que Arce, en reemplazo del destituido Zúniga, nombrara al frente del ejército al general José Sánchez, cuando éste “participó en la planificación del golpe o autogolpe”.

Al momento de su captura, el excomandante del ejército dijo que el propio Arce le pidió que “preparara algo” para hacer crecer su popularidad, lo cual desmintió el presidente boliviano, quien asumió el poder en 2020 por un período de cinco años.