Evalúa Manolo IMSS-Bienestar

Al ser Coahuila líder en formalidad laboral, requerirá de un traje a la medida para adherirse al esquema IMSS-Bienestar, dijo el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó que se han hecho algunas propuestas al Gobierno federal pero no hay una decisión tomada.

Luego de que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo dio a conocer que los gobiernos estatales que no se han incorporado tendrán un plazo de tres meses, el mandatario coahuilense indicó que "vamos a empezar a profundizar un poco más" sobre ese tema, por lo que se ha iniciado una revisión acerca de lo que se puede mejorar.

"Nosotros abiertamente lo hemos comentado porque hay una relación propositiva, muy constructiva, tanto con Javier Guerrero (director de Operación y Evaluación del IMSS) como con Zoé Robledo", dijo Manolo Jiménez, al señalar que se debe de tomar en cuenta las condiciones de cada entidad.

"No puedes traerte el caso de Oaxaca, de Guerrero, de Nayarit a Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Durango o Guanajuato", manifestó.

En el caso específico de Coahuila, hay un alto grado de formalidad laboral y esto permite que la salud de la gran mayoría de los habitantes del estado dependa del IMSS y el ISSSTE. De acuerdo con los mismos datos del IMSS al primer trimestre de este año, Coahuila ocupó el primer lugar en formalidad laboral con más del 66 por ciento.

El sistema estatal de salud atiende al casi 30 por ciento restante de la población, más una tercera parte de esa derechohabiencia al IMSS o al ISSSTE que acude a los hospitales del gobierno local por todas las carencias que las instituciones enfrentan en cuestión de medicamentos, estudios entre otros servicios, dijo el gobernador.

"Si se fortalecieran las instituciones de salud federal se cubrirían las necesidades y demandas de los coahuilenses y se tendría un presupuesto bueno para hacer cosas positivas en el tema de salud", destacó tras señalar que el Estado absorbe una carga extra de atención sin contar con los recursos necesarios.

Para integrarse al IMSS-Bienestar, se ha propuesto al Gobierno federal un sistema híbrido que garantice el acceso a la seguridad social de la población, tanto para quienes carecen de seguridad social como para los afiliados a las instituciones, fortaleciéndolas con todo lo que necesitan.

El planteamiento es que se establezcan acuerdos específicos por etapas, y con base en los resultados, ir avanzando en el proceso de adhesión.

El gobernador de Coahuila aclaró que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo, incluso no descartó que se tome una ruta distinta en caso de que se decida no adherirse al esquema federal.

"No hay acuerdo, puede ser que si no nos adherimos encontremos otra ruta diferente; no hay certeza con eso pero lo que sí sabemos es que queremos hacer lo mejor para la salud de los coahuilenses", indicó.