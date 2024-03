Eurovisión sigue levantando pasiones en Europa

Todos los años, las televisiones europeas presentan uno de los eventos musicales más seguidos y aclamados; el Festival de la Canción de Eurovisión. En este 2024, será la LXVIII edición de este popular concurso y se celebrará entre el 7 y el 11 de mayo en el Malö Arena, en Suecia, siguiendo la tradición de celebrarse en el territorio nacional del ganador de la última edición, que como se recordará fue le grupo sueco Loreen con su pegadiza canción Tattoo.

El concurso levanta pasiones encendidas entre el público europeo y, también, cada vez más, entre los ciudadanos americanos con una afición que gusta de la música popular hecha en el viejo continente.

No es de sorprender que también aumente el mercado de apuestas en este entorno. Cada vez más casas que incluyen este mercado, como las que aparecen en el listado que presenta Legalbet, la página web que analiza las casas de apuestas, sus ofertas y operaciones, recopila sus listas y valoraciones y proporciona información útil sobre las apuestas. El número de apostadores en estos países es directamente proporcional a la intensidad con la que se vive la fiesta de la canción.

El mayor concurso musical del mundo

Fue en 1956 cuando se comenzó a rodar en Suiza este festival de música que tuvo como excusa celebrar la paz e intentar influenciar para que se produjera una unión efectiva entre los países europeos de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, ha traspasado las fronteras, expandiéndose hacia otros continentes.

Todos los años, artistas en representación de sus países ofrecen lo mejor de sí mismos para hacerse con el trofeo de cristal. La variedad de estilos musicales con la que poder participar es enorme. A lo largo de sus más de 60 ediciones, se han escuchado desde cantos de ópera hasta baladas rock y pop, pasando por sonidos con raíces, folk y armonías étnicas.

El interés por este evento musical no se extiende de manera equitativa, sino que hay algunos países que lo viven con más intensidad que otros.

España

Como no podía ser de otro modo, al ser un país con una enorme riqueza musical, España es el país donde más pasión levanta el Festival de Eurovisión. En internet mantiene un volumen de búsquedas de 625.000, es decir, 13,1 por cada 1000 habitantes. No obstante, el interés por este concurso no es sinónimo de éxitos, ya que la última vez que ganó fue en 1969 con Vivo Cantando, interpretada por Salomé.

Suecia

El segundo país con mayor devoción por este encuentro musical es Suecia, con 9 búsquedas por cada 1000 habitantes. En este caso, se trata de un auténtico triunfador en los festivales de Eurovisión. Desde aquel mítico Waterloo, del grupo musical más famoso de la historia de este país, ABBA, en 1974, hasta su más actuales Loreen, con Euforia, y Mans Zelmerlow, con Heroes, mantienen la posición del país que más veces lo ha ganado, con 7 victorias empatado con Irlanda.

Grecia

El tercer puesto en este breve ranking es para otro país con una cultura musical enorme que generalmente es utilizada para concursar, es decir, utilizan sus sonidos tradicionales para las canciones que van a representarles. Grecia ha ganado este concurso en dos ocasiones, en 2008 y en 2011. El tráfico generado por las búsquedas de este evento por los griegos es de 8,7 por 1000.

Otros países con una gran afición por este evento musical anual son Lituania (8,3 X 1000 hab), Reino Unido (8,2 X 1000 hab) y Finlandia (8,1 X 1000 hab).