¿Eugenio Derbez se retira? Esto dijo el comediante en entrevista con Yordi Rosado

Eugenio Derbez, uno de los comediantes más queridos de México, ha revelado que tomará un retiro temporal en 2025 debido al caos que ha causado su vida profesional.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, el actor y productor confesó que su vida está fuera de control y que ha perdido el equilibrio entre su trabajo y su vida personal.

Aunque no especificó si la reciente polémica con Selena Gomez fue el factor principal para tomar esta decisión, lo cierto es que el escándalo en redes sociales ha sido un punto clave en este momento de reflexión.

La controversia comenzó cuando Derbez criticó la forma en que Selena Gomez habla español en su nueva película Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard.

Las duras palabras del comediante hacia la actriz de Hollywood no fueron bien recibidas por los fanáticos de Gomez, quienes rápidamente lo colocaron en el centro de las críticas. Ante la presión, Derbez se vio obligado a ofrecer una disculpa pública, reconociendo que sus comentarios habían sido inapropiados.

Sin embargo, más allá de la polémica, el actor reveló en su entrevista con Yordi Rosado que su decisión de hacer un alto en su carrera tiene que ver con un agotamiento personal.

“Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a ser sincero, ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: ‘ya no puedo, necesito parar, no tengo vida’”, expresó el comediante.