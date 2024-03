Eugenio Derbez se planteó ser presidente de México: 'en una de esas me animo algún día'

Aunque parezca broma, el actor Eugenio Derbez sí se cuestionó la idea de llegar a ser el presidente de México.

En entrevista con el diario español "El País", donde promueve la película "Radical", recordó que un diario mexicano hizo una encuesta en 2022 y su nombre, de forma sorpresiva, salió en cuarto lugar dentro de los posibles contendientes para las elecciones presidenciales en México.

A decir del comediante, él llegó a valorar muy seriamente la posibilidad: “Me contactaron para plantearme si me interesaba y lo llegué a valorar muy seriamente. En esta etapa de mi vida tengo todo lo que necesito y me pregunté cómo no había llegado nadie al poder que diga ´ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir´".

No obstante, Derbez reconoció que llegar a la silla presidencial tiene un precio muy alto por pagar, y decidió seguir su camino en el entretenimiento, donde también se desarrollan sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo.

"¿Qué mejor regalo te puedes dar que ayudar a más de 120 millones de mexicanos? Me hubiera encantado hacerlo, te lo juro, sobre todo porque no le debo favores a nadie, no conozco a nadie en la política, pero el precio por sentarse en esa silla era muy alto, así que decidí seguir haciendo reír por mi propio bienestar y el de mi familia; posiblemente, en una de esas me animo algún día, pero por el momento preferí decir no", señaló la exestrella de Televisa.