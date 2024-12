Eugenio Derbez confiesa que podría no darle voz a 'Burro' en Shrek 5 | Video

Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al confesar que podría no regresar a Shrek 5 debido a diferencias creativas con DreamWorks Animation.

En una reciente entrevista para el programa Hablando de Cine con Gaby Meza, el actor reveló que su participación en la quinta entrega de la saga depende de que el guion sea adaptado a su estilo único, con bromas y referencias culturales que conecten con el público latinoamericano.

"Hay un gran riesgo porque conozco a los gringos. Si me piden que lo diga como está escrito, no lo voy a hacer", afirmó Derbez, dejando claro que, si no se respetan las adaptaciones que él ha hecho en las entregas anteriores, su regreso podría estar en peligro.