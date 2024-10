Estudiantes exigen alto a genocidio en Palestina y a violencia en México

A un año de que estalló la guerra entre Israel y Hamás, un numeroso grupo de jóvenes de La Laguna que pertenecen a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) realizaron este lunes una marcha en Torreón para exigir un alto total al genocidio en contra del pueblo palestino por parte del Ejército Israelí.

Las y los estudiantes llevaron una bandera palestina de gran tamaño así como pancartas que decían “No más niños asesinados”, “Si se muere Palestina, muere la humanidad”, “¡Alto al fuego, ya!”, “¡Alto al genocidio en Gaza!”, “La FNERRR está con Palestina” y “Palestina, alto a la guerra, no al genocidio”.

Exigen libertad por Palestina en Torreón (ENRIQUE TERRAZAS)

El dirigente de la FNERRR en Coahuila, César Camacho dijo que en Saltillo se realizó una cadena humana y dijo que no solamente se solidarizan con Palestina sino también con la población de Acapulco, Guerrero, golpeado en menos de un año por los huracanes “John” y “Otis” y con quienes habitan en algunos estados del país como Sinaloa y que han resultado afectados por la ola de violencia. De igual manera, mostraron su solidaridad a colectivos de familiares de personas desaparecidas.

“Y con todas las personas afectadas de la estrategia del Estado y me refiero en específico a la de abrazos, no balazos del expresidente López Obrador, si esto está pasando en Palestina, están matando a gente que son humanos, ¿quién nos asegura que el día de mañana no seamos nosotros?, a eso llamamos a la sociedad, a hacer conciencia. (López Obrador) se fue, dejó un país en pésimas condiciones, con una estrategia de seguridad fallida y la salud por los suelos”, apuntó.

Mencionó que en el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los principales retos serán atender la educación y la economía. “Y creemos que los apoyos de entrega directa como las becas Benito Juárez, no van a ser factibles en un tiempo porque al final no estás creando inversión, no están creando empleo, creemos que a la sociedad se le debe crear las fuentes de empleo para que puedan conseguirlo por sus propios méritos”, señaló.

Indicó que la marcha es totalmente pacífica y que se estimó una participación de cerca de 200 estudiantes de distintos municipios de la región como Torreón, San Pedro y Francisco I. Madero. Este movimiento inició minutos antes de las 10:30 de la mañana y partió de la Alameda Zaragoza hacia la Plaza Mayor de esta ciudad.